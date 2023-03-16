宏都拉斯擬建交中國 反對黨警告：衝擊宏美關係

宏都拉斯總統卡蕬楚宣布將與中國發展官方關係，外交部昨召見宏國大使表達嚴正關切。圖為外交部一樓大廳邦交國國旗，右起第四支即為宏都拉斯國旗。（記者陳志曲攝）

2023/03/16 05:30

若宏國確定斷交 我邦交國剩13個

〔編譯陳成良／綜合報導〕我國友邦宏都拉斯證實正尋求與中國建立正式外交關係，聲稱是為了人民利益所做出的決定。中國外交部對此表示歡迎，強調是歷史大勢所趨；宏國反對黨則警告，政府棄台投中，將影響與宏都拉斯首要貿易夥伴美國之間的關係。

宏國總統秀瑪菈．卡蕬楚十四日透過推特宣布，已指示外交部處理與中國正式建交事宜。宏國外長雷依納隨後證實，並稱此乃考量人民利益所做出的決定。如果宏國確定與台灣斷交，台灣邦交國將只剩下十三個。

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宏都拉斯外交部長雷依納表示，宏國決定尋求與中國建立官方關係並與台灣終止邦交，是出於「務實而非意識形態考量」。

路透報導，雷依納在宏都拉斯電視上發表談話，指宏國希望與台灣保有貿易關係，只是宏國在債務考量下必須轉移外交承認。雷依納透露，宏國深陷在財政問題和債務中，已積欠台灣大約六億美元。他並說，宏國還希望加強與巴西、墨西哥、美國，以及他國的關係，「全球情勢複雜，我們必須自我開放」。

中國外交部：與中建交 大勢所趨

中國外交部發言人汪文斌十四日歡迎宏都拉斯的表態，並稱全球一八一個國家在一中原則基礎上與中國建交的事實，充分證明與中國建交是歷史發展的大勢和時代政治潮流所趨。

美國國務院尚未對此事置評。路透報導，宏國反對派國會議員贊布拉諾認為，此一決定可能會影響該國與美國的關係，而美國是宏國最大貿易夥伴，許多家庭仰賴來自美國的匯款。

旅台的宏國籍專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）認為，宏國外交欲轉向中國，主要應是財政考量，台灣提供援助多為教育等軟實力方面，中國可能承諾較多能源、基建工程，形成強烈誘因。

黃賀南告訴中央社，宏國政府面臨嚴峻財務挑戰，卡蕬楚當初競選時提出多項建設計畫，若無法實踐政治諾言，將遭在野黨猛烈攻擊，也可能導致執政黨下屆選舉失利，因此宏國政府近期一直積極尋求外援。今年一月宏國外長雷依納才在巴西總統魯拉的就職典禮上與中國副外長謝鋒會晤，就是為了爭取帕圖卡（Patuca）水壩工程金援。

台灣與宏國在一九四一年建立公使級外交關係，一九六五年升級為大使級關係。卡蕬楚前年競選總統期間曾提出與台斷交。我國副總統賴清德去年初出訪宏國，出席卡蕬楚就職典禮，並捐贈總額一千五百萬台幣的防疫物資。當時卡蕬楚稱，台灣對宏國的幫助非常重要。

路透提到，台灣總統蔡英文規劃下月出訪中美洲，預定前往瓜地馬拉和貝里斯。同屬中美洲的尼加拉瓜已於前年十二月與台灣斷交，改投中國懷抱。

如果巴拉圭反對黨在今年四月底的總統大選獲勝，台灣可能再失去一個拉美邦交國。反對黨總統候選人艾里格里曾說，巴拉圭將與台灣斷交，與中國開展關係，希望能夠促進大豆、牛肉等重要經濟產品出口。

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