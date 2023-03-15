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    《民進黨立委初選》挑戰三重 李坤城、李余典、彭佳芸表態

    2023/03/15 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市區域立委第三選區（三重一○三里）現任立委余天傾向下屆不連任，將轉戰不分區立委，除了前市議員李坤城已表態爭取接棒，現任議員李余典、彭佳芸近日也鬆口有意參選立委，三人實力相當，都積極爭取民眾支持，競爭激烈。

    余天傾向不連任 接棒者競爭激烈

    民進黨區域立委提名初選作業將於三月廿日至廿四日受理登記，據了解，余天下屆傾向不連任，爭取不分區立委提名，但昨天未獲余天回應。

    民進黨通過不建議現任議員參與立委選舉的「誠信條款」，去年三月即放棄競選議員連任的李坤城說，誠信條款是希望議員剛選上，能留在議會監督市政，這是參選議員時對選民的承諾。

    李坤城認為，現任議員參選立委將傷害民進黨的團結形象，希望大家全力支持他，讓三重多一席立委，也讓三重、蘆洲區六位黨籍議員，在議會繼續監督市政。

    彭佳芸表示，近期不斷有鄉親及里長鼓勵她爭取三重立委初選，擴大服務，目前第三選區三重一○三里中，已有五十四位里長懸掛署名布條支持她，三重十多年沒有在地的年輕立委，將在適當時機宣布決定。

    李余典說，他在三重耕耘很久，本來沒有考慮參選立委，最近受到各界的鼓勵與勸進，若不出來「對不起鄉親」，因此決定當仁不讓。

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