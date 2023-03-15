二膽上兵證實人在中國 國安局：防中共操作認知戰

金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎九日離營失聯，傳出游泳到中國。陸委會主委邱太三於十三日證實「人在大陸」，已接獲對岸通知。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

〔記者吳書緯、王千豪、謝君臨、吳正庭／綜合報導〕金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎九日離營失聯，傳出游泳到中國。陸委會主委邱太三於十三日證實「人在大陸」，已接獲對岸通知。國安局表示，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，將持續密切注意中共藉此操作認知作戰。

國民黨立委江啟臣昨在立院院會質詢問及，政府是否有聯繫上陳姓上兵？行政院長陳建仁答詢表示，國防部、陸委會都有保持聯繫，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」。

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外界擔憂軍隊內部資訊恐外洩，國防部長邱國正昨在立法院受訪表示，國防部會調整兵力、位置，不管陳姓上兵有沒有能耐，部隊的防務工作經常要檢討，不用聯想因他一個人離營而調整，且調整也是平時戰訓之一。有關離營原因，邱說，國防部內部了解，的確沒有管教問題，待陳兵回來釐清，才能給大家公平交代。

由於本案受到關注，立法院國防委員會今邀請邱國正、國安局、陸委會等報告；相關部會的書面報告昨已送至立法院。

陸軍司令部報告指出，陳嘉壎失聯後，金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事。守備大隊於十日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於十一日依法定程序實施調查。

金門地檢：視案情再看依何種罪名通緝

陳兵失聯至昨期滿六日，依陸海空軍刑法第四十條第一項規定，無故離去或不就職役逾六日者觸犯「短期缺職罪」，將報請司法檢察機關發布通緝。

金門地檢署主任檢察官劉建志指出，通緝只是個選項，以陳員個案而言，也可能是觸犯陸海空軍刑法「長期逃亡罪」；檢方仍要仔細審閱憲兵隊送來調查資料，再看用什麼罪名發布通緝。假設要發布通緝令，檢方會向法務部國際及兩岸事務司請求根據「兩岸共打協議」，遣返人在中國的陳姓士兵。

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