雲縣議長涉賄案 沈宗隆與包商交保 檢提抗告

雲林縣議長沈宗隆。（資料照）

2023/03/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆與三名議員涉嫌收受達德集團賄賂，雲林地檢署聲押沈等六人，雲林地方法院十日裁定達德潘姓前執行長收押，沈等四人以二百萬元至六萬元不等交保、一人飭回。檢方認為沈宗隆及鍾姓包商有高度串證、滅證之虞，昨天就兩人提出抗告。

雲林地檢署日前偵辦達德集團涉嫌行賄案。調查發現，該集團在二○二○年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計二千六百多萬元。

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檢方訊後，向法院聲押沈宗隆、王又民、潘男及王又民的助理游女、潘男的妻子游女（游姓助理胞妹）及鍾姓包商，其他涉案人議員許留賓、黃文祥各卅萬，達德前王姓董事長一百萬、曾姓及廖姓主管分別十五萬及廿萬元交保。法院十日凌晨裁定潘男收押，沈宗隆二百萬元、鍾姓包商一百萬、王又民五十萬及潘妻六萬元交保，游姓助理飭回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，承辦檢察官收到法院裁定書後，審酌卷內資料及被告等人在法院羈押庭的供述，認為該案屬重大案件，法院卻未以合議庭審理，顯有不當之處。

另沈宗隆、鍾姓包商有高度串證、滅證及逃亡的可能性，法院未就檢察官在羈押庭所提出的意見詳以審酌，且沒有詳細交代不予羈押的理由，原裁定顯有違失之處，因此昨天下午針對沈及鍾兩人提出抗告，王及游姓姊妹在法院有清楚交代案情，無抗告必要。

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