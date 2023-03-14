黃國書宣佈不競選立委連任

黃國書宣佈不參選立委連任。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書因線民事件宣布「三退」，退出民進黨團、民進黨及政壇，但部份台中地方綠營人士憂心綠營席次難保，日前勸進黃再戰立委，引發地方政壇效應。黃國書昨宣佈，將信守承諾「不再參選立委連任」，強調要為當年犯的過錯再次向社會致歉。

南投立委補選，民進黨蔡培慧成功將藍天轉變綠地，綠營士氣大振，也開始著眼明年立委選舉佈局。台中地方人士日前勸進黃國書出馬角逐台中第六選區立委選戰，引發正反意見，而黃日前一番提及過去線民案的言論更引發黨內人士炸鍋，有人更認為民進黨是否禮讓黃國書恐牽動賴清德總統選情。黃國書昨透過臉書正式表態，「將遵守承諾，不再參選立委連任」，促請民進黨中央照既定的初選提名機制，不須替他考量；另請支持他的鄉親，全力挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拚。

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民進黨台中市議員江肇國及黃守達也有不少人勸進參選立委，兩人對於黃國書「不參選宣言」十分驚訝，卻也肯定他為黨內團結所做的決定，不過兩人對於是否參選尚無特別想法。台中市前交通局長王義川也有意角逐該區立委，他說，希望近期能與黃國書及江肇國、黃守達協調，是否能共推最有勝算人選，致力拚勝選。

黃國書昨日未接電話。黃日前在地方人士勸進後，接受本報採訪時曾再三強調，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，更不能因為大家勸進，就又說要選，「一切仍應尊重民進黨中央的規劃」。

黃當時還說，二○二四年對民進黨而言仍有很大挑戰，他會跟民進黨站在一起，但不一定「非我不可」，只要有更適合的人選，他一定全力支持。

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