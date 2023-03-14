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    英新版外交國防報告 將首提中國對台威脅

    英國外交大臣柯維立十三日將在國會公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，將首度提及中國對台灣構成的威脅。（歐新社檔案照）

    英國外交大臣柯維立十三日將在國會公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，將首度提及中國對台灣構成的威脅。（歐新社檔案照）

    2023/03/14 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國外交大臣柯維立（James Cleverly）十三日將在國會公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review，IR），透過跨部會的「中國能力計畫」（China Capabilities Programme），提升政府人員對中國的理解及與中國互動的能力，領域包含語言文化、經濟、軍事，以維護國家安全，並將首度提及中國對台灣構成的威脅。

    啟動小型旗艦計畫 送公務員來台學習華語

    英國外交部十三日也證實，英國首相蘇納克已裁定在二○二四／二五財政年度，將投注於公務人員中國事務能力培訓計畫的資金，提升為現行兩倍。英國政府去年也啟動小型旗艦計畫，有廿名公務員前往台灣接受「沉浸式」深度華語學習課程。約一七○名公務員參與這項華語學習旗艦計畫。

    英國前年三月首度發表IR，取代過去的「國家安全戰略」與「戰略防衛與安全評估」。鑑於俄羅斯入侵烏克蘭、中國日益強勢等地緣政治變化，前首相特拉斯去年九月上台後，要求更新IR，蘇納克延續此政策。

    英國首相府十二日預告，更新版IR首要關切俄羅斯對歐洲安全的根本危害，同時闡明英國將如何調整對中政策，以因應中國日益令人擔憂的軍事、金融和外交舉措，以及這些舉措構成的「劃時代挑戰」。

    據英國每日電訊報報導，更新版IR內容將首次提到中國對台灣構成的威脅，並將制定更強硬因應措施，但不會正式將中國的警戒層級，由挑戰調升為「威脅」，也不建議完全切斷與中方的外交聯繫，同時強調兩國在氣候變遷、全球衛生等領域保持合作。

    英國外交部十三日指出，近兩年來英國對中方相關舉措日益擔憂，包括在台灣周邊的軍事活動、對英國國會議員實施制裁，以及各種脅迫企圖；中國在國內趨向威權，在海外則逐漸強勢獨斷。柯維立提到，政府對跨部會中國事務相關知識和華語能力增加投資，以因應中國對英國安全、繁榮和價值觀構成的「體制性挑戰」（systemic challenge）。

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