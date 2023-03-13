民進黨加速提名 儘早就戰鬥位置

民進黨二○二四總統初選本週開放登記，黨主席賴清德即將正式展開選戰布局。（資料照）

2023/03/13 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨二○二四總統初選本週開放登記，黨主席賴清德即將正式展開選戰布局。黨內分析，選戰情勢可能要到後期才會明朗化，現階段民進黨正照著自己的步伐，加速改革、提前完成總統及立委提名，讓大家儘速就戰鬥位置，同時找回支持者的信心和熱情，緊接而來的不分區立委部署更牽涉黨內派系整合，民進黨正準備團結一致，朝勝選目標前進。

親賴人士分析，藍綠對決或三腳督何者對民進黨有利，需要非常精密的計算。外界認為國民黨與民眾黨重疊性高，但先前民調也顯示，民眾黨會瓜分民進黨的青年票，且在這部分重疊性相對國民黨高，除非民眾黨主席柯文哲要放棄他們的區域立委選舉及不分區立委席次，否則柯明年參選總統的機率非常高，民進黨必須步步為營。

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把支持者的信心和熱情找回來

親賴人士強調，總統大選後續情勢有許多意想不到的變數，民進黨要先做好眼前能做的事，首先就是加速改革，把支持者的信心和熱情找回來。相較國民黨還在為了提名紛亂，民進黨目前正加速完成總統及立委提名，儘速讓隊伍就緒並提前備戰，這也是能讓支持者安心的方式之一。

他說，緊接著要面對的就是艱困選區和不分區立委的部署，這方面牽涉黨內整合，黨中央組成跨派系提名小組，也是為達派系平衡的目標而努力，面對未來複雜的情勢，民進黨正努力預先準備。

黨內人士指出，選戰是藍綠對決還是三腳督，可能要到很後期才會明朗化，連國民黨的總統候選人是誰都可能要到六、七月才會知道，但從賴清德決定承擔黨主席重任時，民進黨內的氛圍已很明確由賴定於一尊，他也早已在為這個目標準備。賴具有國大代表、立委、台南市長、行政院長、副總統等完整歷練，絕對有足夠經驗能邁出穩健步調來面對這場選戰。

該人士說，外界經常想分化民進黨內的不同派系、見縫插針，但賴清德對內整合也展現十足誠意，近期賴清德低調地分批邀約不同派系前往官邸餐敘，傾聽意見、請託協助等，讓大家感受到被重視；更何況，民進黨的傳統就是黨內不管怎麼吵，還是會為了大目標團結前進，賴會努力帶著大家朝勝選邁進。

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