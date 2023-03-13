賴將登記總統初選 3面向備戰

民進黨主席賴清德本週將登記總統初選，現階段則持續朝國政方向、青年對話、黨內整合等面向布局。（資料照）

2023/03/13 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今起至週五開放總統初選領表登記，黨內推估有意角逐下屆總統的黨主席賴清德可能明天前往登記，但賴陣營目前尚未底定。親賴人士說，待四月完成初選程序正式提名後，賴陣營將正式啟動選戰模式，現階段則持續朝國政方向、青年對話、黨內整合等面向布局，為二○二四積極備戰。

現階段續朝國政、青年對話、黨內整合布局

民進黨今起至週五開放總統初選領表登記、下週三（廿二日）審查初選候選人資格，四月十二日正式公告民進黨總統候選人，中央黨部秘書長許立明及賴清德競選總幹事潘孟安也將進一步分工。黨內推估，由於週三是民進黨中常會、擔心強碰，週二會是個比較平衡的時間點，不過，賴陣營尚未底定日期。

請繼續往下閱讀...

4月12日正式公告黨總統候選人

國政方面，前文化部長鄭麗君成立的青平台持續為賴清德備戰二○二四總統大選研擬各項政策，賴過去與專家、產業界共組的讀書會也就各項議題交換意見，賴就任黨魁後，更延攬和碩董事長童子賢、崇越科技董事長郭智輝等產業界大老進入民進黨新境界智庫，三方共同整合國政方針，尤其著墨產業關心的能源、人民關心的民生議題，期盼推出貼近民意的政策，並將其論述視為總統選戰的決勝點。

在青年對話方面，賴清德曾宣示成立跨領域、跨政治屬性的青年議題工作小組，並將展開更廣泛的社會對話，力求提出真正符合需求的青年政策；在實務上，挺賴系統也展開「青年對話行動」，邀集關注青年議題，不同領域的意見領袖當主揪，並進一步展開互動對話。

親賴人士分析，年輕人對政黨的認同來自價值、來自自己的處境能不能被理解，不見得是共同成長的感情，因此賴清德團隊積極擴大青年對話，青年提供的多元意見，也將成為未來相關議題的改革方案及施政的參考。包含少子化、高房價等問題對各國都不是一蹴可及、容易解決的問題，但還是必須提出「藥方」，讓青年看見民進黨試圖解決的誠意和努力。

賴邀約黨內各派系 展現誠意

至於黨內整合，據掌握，除了潘孟安持續「鴨子划水」，積極聯繫各派系山頭「箍人」，賴清德也開始分批邀約黨內各派系餐敘，聆聽建言、分派任務等，展現整合誠意，持續為二○二四積極備戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法