網紅「捧中貶台」靠斗內發大財 學者：應查是否中資

日前一名俄羅斯國家廣播電台Sputnik News的主持人賈藍尼克森指美國總統拜登有「毀台計畫」，被我外交部及美國在台協會出面駁斥。（取自網路）

2023/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網路新媒體時代，有部分台灣網紅、直播主及關鍵意見領袖「KOL」（Key Opinion Leader）透過發表「捧中貶台」言論，獲得中國網軍、小粉紅按讚刷支持，更得到高額「斗內」（donate，贊助、打賞）發大財，助長中共資訊操弄威力。學者強調，面對中共藉網紅、KOL潛移默化在搞政治及認知戰，國安單位應調查金流是否來自中國。

南台科大虛假訊息研究中心共同主持人羅承宗受訪表示，台灣保障言論自由，不管你支持統一或獨立。不過法律上有「商業性言論」概念，現在問題是有些人是「收錢講話」，也就是拿中國的錢做「政治廣告」，如果是這種樣態，政府當然可以進行管制，但棘手的是要能證明有收錢。

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羅承宗指出，重點是追查財產有不明增加，有無與收入顯不相當支出。例如若有政治型網紅或直播主，每天負責罵台灣政府，追捧中國政府，就有收不完的「斗內」，國安單位應調查這些躲在言論自由保護傘下的收入有無異常狀態，是不是幾乎來自中國或海外，如果沒調查到金流，這個問題很難有解方。

黑熊學院執行長何澄輝談及，中共官媒宣傳只是定調的一種方式，中共已進化到用網路媒體、社群軟體和YouTube等，內容涵蓋文字、圖片、影片訊息。中國更培訓台灣網紅，並花很多心力在台灣找附從者，透過行銷公司散布，對台進行資訊戰。

據透露，中國會直接給台灣的行銷公司一筆錢為其主張宣傳，主要是配合傳播一些關鍵句子和特定言論，也會刻意找選舉、疫情等議題操作，挑撥分化受眾。

何澄輝建議，最重要是揭露訊息來源，有無接受中國指令和資金，有無照抄中共宣傳？揭露資訊可降低訊息傳遞的破壞力，並辨別是否個人言論意見或中共喉舌。

未來是否修「反滲透法」或其他法律，要求網紅公開「斗內」金流，讓民眾辨別有無接受境外敵對勢力資助？陸委會回應，中共長期以來利用台灣的民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透及操作認知作戰，政府各部會均密切關注、嚴加防範，針對不實訊息即時澄清；對於涉及違法的情事，都會依法處理。

「拜登毀台計畫」說 遭台美駁斥

網紅、直播主的「斗內」來源啟人疑竇，不勝枚舉。日前有前民代引用推特消息，指美國總統拜登有「毀台計畫」，我外交部及美國在台協會均出面駁斥，該謠言後來被發現是來自「賈藍尼克森」（Garland Nixon），一名俄羅斯國家廣播電台Sputnik News的主持人，親中親俄立場明顯，美國法院早在二○一九年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」。

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