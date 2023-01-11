黨產會追討成果 將達34億元、近百筆不動產

黨產會追討不當黨產進度

2023/01/11 05:30

最高行近日裁定 救國團資產移轉國有

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定，國民黨及其附隨組織應歸還給國家的不當黨產，以金錢計算超過八百三十億元。據統計，黨產會已追回三十七筆不動產、十八億餘元入國庫。最高行政法院近日裁定，救國團六十一筆土地建物、十六．三億餘元資產均可執行移轉國有，俟救國團上述資產完成收歸國有的程序後，黨產會成功追討的不當黨產將逾三十四億元及近百筆不動產。

據了解，應收歸國有的不當黨產，含動產及不動產逾八百三十億元，多數案件仍在法院訴訟。其中，中華救助總會名下三十五筆不動產和六千多萬元現金、婦聯會美齡樓房地等不動產，已完成移轉國有。

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中影案部分，黨產會已與中影公司簽署行政契約和解，中影上繳九．五億元給國庫，把三百多部國片產權轉為國有；國發院案追徵國民黨卅二億元，該案因未停止執行，由行政執行署進行追討。黨產會也與元利建設公司簽行政契約，元利捐八．一億元給國家換取和解。

黨產會統計，救國團應移轉國有的建物，有金山青年活動中心、復興青年活動中心、巴陵山莊、南投縣團委會、日月潭青年活動中心、阿里山青年活動中心、曾文青年活動中心、梅山青年活動中心、墾丁青年活動中心、台東終身學習中心、天祥青年活動中心、花蓮學苑、觀雲山莊、澎湖青年活動中心、嘉義團委會、嘉義學苑、彰化縣團委會建物。

在土地部分，宜蘭縣金六結土地、中山區大直街土地、桃園市團委會土地、金門青年活動中心土地須移轉國有；土地及建物部分，台北市張老師文化門市及苗栗縣團委會、桃園眷舍也須移轉國有。

救國團不動產 大直500坪土地最值錢

黨產會官員指出，最高行廢棄北高行的停止執行，裁定救國團六十一筆不動產、十六．三億餘元資產均可執行收歸國有，可說是黨產會的大勝利。雖該案尚未在委員會議討論，但法律上已取得執行許可，黨產會將依行政處分執行，由國有財產署北區分署處理。

官員提及，救國團應還不動產，以台北市中山區大直街五百坪土地最值錢，墾丁青年活動中心建物有三千多坪，日月潭青年活動中心建物一千六百坪，金山青年活動中心也有多棟建物，都在處分清單內。

救國團應還不動產，例如日月潭青年活動中心建物，都在處分清單內。（資料照）

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