自由日日shoot》退役將校當共諜 竟免關

錢耀棟、魏先儀認罪 北院判緩刑

2023/01/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，受香港商人謝錫璋吸收為中國共諜在台發展組織，台北地檢署去年六月起訴兩人，並發布謝錫璋通緝令；台北地院審理時兩人皆認罪，合議庭昨將魏先儀依發展組織罪判刑一年十月、緩刑五年、繳交公庫六十萬元、法治教育六場次；錢耀棟依發展組織未遂罪判刑一年、緩刑四年、繳交公庫卅萬元、法治教育三場次。可上訴。

受港商謝錫璋吸收 在台發展組織

北院指出，國安法去年六月修正，將原本刑度僅五年以下的「為大陸地區或境外敵對勢力發展組織罪」修正為七年以上，但錢、魏是在二○一三年犯案，適用舊法；且此案是謝錫璋案的案外案，高雄地檢署先前起訴的海軍教準部綜合處前處長張培凝、海軍司令部計畫處上校組長何忠技，已各被判刑三年十月、十月定讞，何緩刑四年，張培凝是因情節較重且否認才量刑較重；北院認為應依公平原則對錢、魏量刑。

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合議庭認為錢、魏兩人罪證明確，身為領有國家俸祿的退役軍官，卻罔顧對國家應有的忠誠，多次邀約現退役軍官與中國情報人員見面接觸以發展組織，雖未對國家安全造成實際損害，但仍造成一定程度的危險，考量兩人皆坦認犯行，尚知悔悟，檢察官也同意緩刑，且七十五歲的魏先儀年事已高，故宣告緩刑。

檢調調查，港商謝錫璋為中國廣東海外聯絡辦公室情報協助人員，奉「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」之命，從事對台情報工作，負責蒐集我國政治、軍事情報，並策反我國軍退現役官兵，多次以香港虎陽、俊成公司、縱橫船運集團業務代表等身分來台，利用邀約宴飲、球敘、招待旅遊等方式，在台接觸退役軍官，透過人脈引介擴大接觸範圍。

謝錫璋二○○三年在黎姓海軍上將公祭時，結識時任國軍公墓中校輔導長魏先儀，二○○六年間頻繁安排餐敘混熟後，魏同意加入組織；魏後來參加空軍四○一聯隊的同袍餐敘，結識曾任聯隊中隊長的錢耀棟，安排錢與謝錫璋建立關係、加入組織。

錢耀棟於二○一三年多次邀約退役的空軍陳姓少將、沈姓上將赴中國打高爾夫球，沈皆以身體不適婉拒，陳受邀前往，期間有中共特工現身表示「可以多帶一些熟識的將領來打球，像是黃埔校友會的將領」，並探詢我軍人事異動，但陳以「我早已退休」為由打發，未被吸收。

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