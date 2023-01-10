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    首頁　>　政治

    南投立委補選登記 陳聰鑑搶頭香

    2023/01/10 05:30

    〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕南投縣第二選區立委補選，昨日起到十三日受理參選登記，首日僅無黨籍的前名間鄉長陳聰鑑登記，分別代表民進黨、國民黨參選的蔡培慧、林明溱都選在明（十一日）辦理登記，林明溱將由國民黨主席朱立倫陪同，蔡培慧則強調南投大團結，將由縣內黨公職及競選夥伴等人陪同。

    民進黨蔡培慧、國民黨林明溱 明登記

    南投縣第二選區立委補選，昨天登記首日是農民曆上的吉日，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑搶頭香，他在兒子陪同下完成參選登記。陳聰鑑表示，黨意不等同於民意，假使此次國、民兩黨推出的人選是新面孔，符合民主機制，也讓人有新世代交替之感，或許他就不會執意參選，但兩黨都推出老面孔，他一定會參選到底。

    分別代表民進黨和國民黨參選的蔡培慧、林明溱，登記日期同樣選中十一日，蔡培慧決定上午九時登記，當天由她的家人和縣內黨公職和黨內人士陪同，象徵南投大團結；林明溱則是暫定上午十時，國民黨主席朱立倫將陪同登記。

    林明溱前日在台北市立委補選王鴻薇勝出後，即在其南投縣長．林明溱臉書粉絲團發文恭喜王鴻薇，也請鄉親讓他再下一城，他支持許淑華宜居城市，繼續推動觀光首都。

    蔡培慧則表示，她參選是希望能再為南投服務，不是為個人也非家族權力，希望為地方爭取福利和建設，協助解決垃圾問題，具體政見和選舉期間夥伴，都會在登記時公布。

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