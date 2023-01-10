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    桃園民進黨提逐一審查市府墊付案 表決落敗

    民進黨團提墊付案逐一審查、落實分組審查機制，都因寡不敵眾杯葛失敗。（記者許倬勛攝）

    民進黨團提墊付案逐一審查、落實分組審查機制，都因寡不敵眾杯葛失敗。（記者許倬勛攝）

    2023/01/10 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議會昨召開第三屆第一次臨時會，因市府追加預算，提請議會墊付，民進黨團要求墊付案必須逐一審查，並調整預算聯席審查機制、落實分組審查，民進黨團據理力爭，最後訴諸表決，二案都因藍營人數優勢被否決。

    無黨聯盟總召李家興昨提臨時動議，因應休會期間，依慣例由議長簽准墊付案，讓程序得以完備。原先已敲槌通過，但民進黨團總召呂林小鳳不滿昨天的臨時會中，各議員桌上均無書面資料參考，認為程序有瑕疵，議員張肇良也認為墊付案不能無上限、必須設立門檻逐一審查，藍綠為此激烈交鋒。

    議長邱奕勝罕見動怒說：「你們（民進黨團）這不是針對我嗎？」邱直言墊付案行之有年、也無所謂上限，回頭討論顯與議事規則不符，但基於尊重議員立場，仍裁示重新進入表決，結果十六名議員贊成、廿八名議員反對，維持由議長授權墊付。

    表決失利後，民進黨議員劉仁照再動議二案，建議逐一審查墊付案，以及效仿五都、一讀時不再以聯席審查方式，而是落實分組審查，提案再度進入表決，結果又以十九票比廿六票落敗收場。

    「國民黨不想審預算，就讓民進黨來審」，劉仁照會後表示，兩項提案都是議員的職責，為市民看守荷包，但國民黨以人數優勢封殺，形同帶頭放水、弱化議會職權；國民黨團總召梁為超駁斥說，墊付案、聯席審查都是依慣例執行，不解為何鄭文燦執政時民進黨團無異議，換了張善政後就不停杯葛，籲請綠營不要把選舉的「雙標」帶進議會。

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