資安A級機關驚傳內鬼 健保署官員 涉洩查個資13年

資通安全責任等級「Ａ級機關」健保署，驚傳有「內鬼」洩查民眾個資。（資料照）

2023/01/10 05:30

前主秘等3人 被控濫用職權偷查

〔記者錢利忠／台北報導〕衛生福利部中央健康保險署被行政院列為資通安全責任等級「Ａ級機關」，卻驚傳有「內鬼」洩查民眾個資！已退休的健保署前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人，被控濫用職權偷查民眾健保個資；台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分五路，搜索健保署及三被告住處，依最高可處三年有期徒刑之刑法洩漏或交付國防以外機密等罪偵辦。

檢調5路搜索 追查有無流向中國

究竟被偷查的個資被害人中，有無包含正、副元首、政府或軍事情報要員，及有無流向中國等境外勢力的可能，檢調尚無相關訊息，三被告也尚未涉及相關案由，檢調將釐清及確保攸關國安等敏感個資安全。

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葉逢明畢業於國立台灣大學資訊管理學研究所，其碩士論文題目是「健保資訊對醫院營運策略影響之研究」，鎖定健保資訊對醫院營運策略影響等面向進行研究，歷任健保署承保組長、主秘要職，退休後竟涉外流個資惹上官司。

據健保署提供給檢調的情資，二○○九年至二○二二年間，葉男等三人涉利用職務權限，登入健保系統偷查個資長達十三年；遭洩個資並非單筆來計算，筆數龐大，不排除有流向徵信業者的可能。

據悉，包括二○一六年上線的「健保醫療資訊雲端查詢系統」及前身「健保雲端藥歷系統」，均疑有個資外洩，三被告涉嫌濫用職務權限登入系統查個資，留下數位足跡而被法辦。

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