內閣改組 可能在春節前後

行政院長蘇貞昌昨強調，尾牙宴請政院團隊並非「畢業餐會」，而是感謝團隊過去一年的辛勞。（記者陳恩惠攝）

2023/01/10 05:30

〔記者陳昀、許倬勛／綜合報導〕立法院本會期將於週五結束，執政黨即將檢討內閣改組，近來行政院長蘇貞昌宴請部分部會主管、前桃園市長鄭文燦請辭足球協會理事長，也引發黨內關注。黨內人士表示，前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄等人都被黨內點名接替閣揆，鄭文燦也被傳出有望接掌副閣揆，春節後也是可能公布的時間點。

陳建仁、顧立雄近來都被點名接任閣揆，第一時間陳、顧兩人都態度保留，但黨內目前仍以這兩位人選呼聲最高。知情人士認為，這種事不是「鐵板一塊」，沒意願的人未必態度不會動搖，不到最後關頭，未必完全沒有機會，春節前、後都是可能的改組時間點，鄭文燦也極有可能同時入閣。

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蘇宴政院團隊 引發畢業聯想

黨內人士指出，蘇貞昌上任後與蔡總統合作良好、內政穩定，執政黨在九合一敗選後，黨內仍有一派聲音認為蘇可望續任，但隨著黨內外要求蘇揆下台的壓力越來越大，近來蘇揆對留任的態度也似起了微妙變化，諸多舉動都被解讀具有內閣改組預作準備的鋪排意味。

該人士舉例說，蘇揆近來除了宴請部會主管，去年底蘇揆也在臉書PO出一段回顧影片，自二○一九年蘇揆上任第一天處理非洲豬瘟開始，細數包含推動婚姻平權、疫情爆發時停止口罩出口、實現班班有冷氣等政績，雖然影片最後強調「繼續衝、繼續拚、國家繼續向前進」，仍引發黨內聯想。

準備入閣？ 鄭文燦辭足協理事長

另外，前桃園市長鄭文燦去年十月接掌中華民國足球協會，足協昨召開臨時監事會，傳出鄭請辭理事長，外界解讀是為入閣做準備。

鄭文燦昨表示，他決定參選足協理事長時，就已和第十二屆理事長邱義仁交換意見，表明因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，因此他必須暫時擔任領導者的角色，這本就是階段性任務，而隨著世足結束，他決定卸下職務，昨參與會議是為了交接，並向理事、監事們說明，辭職和入閣完全無關。

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