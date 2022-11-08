提供健身 蔡適應要打造第2處國民運動中心

民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）昨晚到和平島、正濱地區徒步掃街拜票。（記者俞肇福攝）

2022/11/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應成立安樂區競選總部，他表示，很感謝鄉親相挺，才有民調滿意度超過八成的市長林右昌、獲得公民監督國會聯盟連續十二次評鑑為優秀立委的他，他會努力「接棒基隆、延續光榮」，帶領基隆市持續前進。

蔡適應指出，基隆市有歷史深度及國際化的優勢，他因此提出大基隆歷史場景二．○計畫和市港再生標竿二．○計畫，除了延續林右昌的政策走向，也讓基隆的歷史古蹟、歷史場域、歷史文化能夠完整記錄，透過文化資產來發展城市觀光，在市港再生的基礎上持續推動，讓基隆成為國際化的都市。

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他說，國際化的首都生活圈要有銜接空港和海港的捷運，基隆有台灣最重要的海港，未來加上基隆捷運的建設，隨著TOD交通目標導向的開發計畫，招商引資到基隆河谷廊帶的產業專區，也創造就業機會。

10日籃球之夜 台啤隊來交流

蔡適應昨晚和民進黨議員張顥瀚、議員候選人許睿慈前往和平島、正濱地區徒步拜票，他推出運動政見，將打造第二處國民運動中心室內場館，選址和預算已經有方向，他也宣傳十日晚間的「基隆ING籃球之夜」活動，邀請台灣啤酒籃球隊與基隆聯隊、海洋大學籃球隊進行表演賽。

蔡適應表示，會持續推動大武崙森林運動公園二期、三期的規劃，並在基隆河自行車道串連完成後，在河濱增設YouBike租借站，相關政見搭配基隆市民運動卡，市民、學生、弱勢族群、老年長者享有優惠。

謝國樑提政見 設社區健身中心

而國民黨基隆市長候選人謝國樑，原訂昨天上午與新北市長侯友宜的拜票行程取消，他解釋說，侯友宜因為考量公務跟交通而臨時取消，北北基桃的國民黨四位市長候選人會發揮聯合作戰，上任後籌組聯合施政平台，加強基隆市的跨域合作。

謝國樑表示，基隆市潮濕多雨，天氣不好會影響民眾的運動權益，當選後將增設社區型健身中心，將運動據點擴散到社區，並引進使用率高的健身設備和飛輪教室，增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，提供銀髮族及弱勢族群免費使用。

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