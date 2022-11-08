立院內委會視察鍾東錦砂石場 徐定禎：若當選 整頓砂石業

立法院內政委員會昨視察鍾東錦卓蘭砂石場。（徐定禎競辦提供）

2022/11/08 05:30

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕針對立法院內政委員會昨天考察苗栗縣卓蘭鎮砂石場，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部回應批評，立法院內政委員會以考察名義辦理會勘，重點就是對鍾東錦依法申報財產中的持分土地，窮盡各種可能，羅織罪行加諸於鍾東錦。民進黨為了選舉濫用職權，假會勘真打壓，甚至台電等行政機關都要配合演出，是操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

民進黨候選人徐定禎則指出，鍾東錦終究是這些砂石場的主導者，應該向鄉親說清楚、講明白，閃躲不是辦法，他當選後，一定會好好整頓苗栗縣的砂石業，把事情查清楚，還原真相。

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國民黨候選人謝福弘也說，卓蘭居民長期為風砂與污染而苦惱，終於找到罪魁禍首。鍾東錦只顧自身利益，罔顧苗栗民眾的權益，多年來公然在農牧用地違法堆積土石方，不但對一旁的電塔造成安全威脅，更嚴重影響卓蘭居民的生活品質。

謝福弘：鍾罔顧苗栗民眾權益

謝福弘並感嘆，鍾東錦不但一直欺騙苗栗選民，更讓全台灣都看到苗栗縣議長竟然可以為所欲為，這種說一套、做一套的候選人，絕對不適合領導苗栗。選民一定要有智慧睜大眼睛看清楚，選擇真正有誠信的人選，讓苗栗守住好環境、也守住尊嚴。

徐定禎也要求，不管是砂石業，或是事業廢棄物的坤輿案，鍾東錦都應向鄉親說清楚，閃躲不是辦法，總是要給鄉親一個交代，否則萬一鍾當了縣長，苗栗的好山好水怎麼辦？繼續這樣糟蹋下去嗎？

鍾競辦：選舉操作的一場秀

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮則表示，沿著大安溪兩岸，至少十幾家砂石場，這些立委只針對一家進行會勘，根本不是為解決問題，而是為了選舉操作的一場秀。

他說，鍾東錦離開砂石業已超過十年以上，目前確實有一些持分土地租給合法砂石業者，僅為房東與房客關係，土地出租後，如有違規情況，呼籲相關單位依規定處理、開罰。

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