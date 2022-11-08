立陶宛駐台處揭牌 雙方關係展新頁

立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」昨起正式揭牌運作。圖為立陶宛首任駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）與外交部歐洲司司長姚金祥合影。（外交部提供）

2022/11/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經創部長雅莫內特昨在我駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」中，宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）正式揭牌運作。雅莫內特推文表示，立陶宛首任駐台代表盧思融與這個貿易代表處的設立，將為立陶宛和台灣之間帶來更好的合作。

立國經創部長：將帶來更好合作

外交部表達祝賀並強調深化關係意願，盼為民主陣營打造韌性供應鏈，台立友好合作關係展開新頁。

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我國於二○二一年十一月在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），是歐洲首個以「台灣」為名的外館；立陶宛也在台灣開設代表機構，不過是由經創部主管，名稱則為貿易代表處，中英文名稱中均無提及台灣或台北。立陶宛指派原總理顧問盧思融出任首任駐台代表，其於九月中旬開始在台灣展開活動，籌設開館。

我駐立國代表處 辦成果發表會

我駐立陶宛代表處七日下午在立陶宛舉行「台立合作成果發表酒會」，雅莫內特應邀出席，並宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」正式揭牌。雅莫內特推文表示，立陶宛首任駐台代表盧思融與這個貿易代表處的設立，將為立陶宛和台灣之間帶來更好的合作。立陶宛正朝著成為歐盟高科技強國邁出一大步，而與台灣的夥伴關係將強化這一點。

我駐立陶宛代表處在成果發表會中也宣布中東歐基金首件對立陶宛投資案、立陶宛相關農產品輸台及半導體等關鍵產業合作成果。立陶宛外交部、農業部等部會官員、立陶宛國會副議長與友台小組主席、商界領袖等數十位嘉賓應邀與會。

外交部昨說明，外交部指派歐洲司司長姚金祥前往「立陶宛貿易代表處」致意，表達祝賀及深化台立友好關係的積極意願。外交部強調，台立同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，共享民主自由價值，也共同面對疫後復甦及烏俄戰爭帶來的挑戰。極權國家將國際貿易變作恫嚇威脅的工具，台立兩國此際攜手向前，彰顯民主夥伴相互扶持，更有助於找尋促進經濟成長新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。

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