六都市長選情／台南市》黃偉哲看好 謝龍介訴求輪替

下屆台南市長選戰「五搶一」，民進黨籍市長黃偉哲挾現任優勢爭取連任，選情看好。（記者洪瑞琴攝）

2022/09/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕下屆台南市長選戰「五搶一」，民進黨籍市長黃偉哲挾現任優勢爭取連任，選情看好，國民黨謝龍介與無黨籍許忠信、吳炳輝、林義豐挑戰市長寶座急起直追。

目前民調顯示，黃偉哲支持度約六成，大幅領先其他競爭對手。他也在五位參選人中「搶頭香」，於八月卅一日登記首日由民進黨南市立委與議員陪同完成登記參選，展現綠營大團結氣勢，力拚「市長當選、議會席次過半、里長全上」目標。黃偉哲本屆市長選舉得票率不到四成，「低空掠過」，這次更謹慎應戰。他表示，選舉就像棒球賽不到九局半尚難分曉，更要「戒慎恐懼、臨淵履薄」。

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謝龍介九月一日由國民黨主席朱立倫陪同登記參選，訴求「民主社會、民主政治，政黨輪替才正常」；謝龍介更向台南市民高喊「給我四年機會，保證讓你懷念四十年」，提出老人健保費全額補助、生養津貼全面加碼等政見來爭取選民支持。

成大法律系教授許忠信曾任台灣團結聯盟立委，本屆參選市長失利，今年捲土重來，許忠信表示，這次有前台南縣長蘇煥智擔任競選團隊主委，借重其選戰經驗與人脈，對選舉深有信心。

許忠信吳炳輝林義豐 爭取支持

被暱稱「虧雞福來爹」的林義豐，同樣再次挑戰市長寶座，昨在支持者簇擁下完成登記，並邀請台灣民眾黨市議員參選人到場助陣，未來競選活動，民眾黨主席柯文哲是否同框站台輔選令外界關注。

無黨籍吳炳輝律師曾於二○二○年參選南市立委落敗，昨天帶著一百五十萬元現金登記，直接挑戰市長。

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