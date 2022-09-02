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    博士論文被指抄襲 蔡適應：通過比對沒問題

    民進黨基隆市長參選人蔡適應昨表示，他的博士論文通過論文比對系統比對，沒有問題。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人蔡適應昨表示，他的博士論文通過論文比對系統比對，沒有問題。（記者盧賢秀攝）

    2022/09/02 05:30

    〔記者楊丞彧、盧賢秀、翁聿煌／台北報導〕繼前新竹市長林智堅、南投縣長參選人許淑華後，又一位縣市長參選人被爆「論文門」。時代力量基隆市議員參選人江欣怡、台北市議員參選人陳志明與劉仕傑昨指控，民進黨基隆市長參選人蔡適應的博士論文涉抄襲，將向台北大學檢舉。蔡適應昨反駁，指自己論文先跑過Turnitin比對系統才畢業，論文絕無問題，今天將舉行記者會詳細說明。

    時力參選人指控 蔡今說明原創性

    陳志明指控，蔡適應於立法院公報上學歷寫著國立台北大學都市計劃研究所博士，但他們接獲陳情，指蔡的博士論文涉抄襲。經比對發現，第一，論文採馬賽克式抄襲方式，其中有廿五份文獻沒列入參考文獻；其次，結論涉抄襲比率達卅三％；最後，論文竟出現逐字抄維基百科、中國百度網情形。

    陳志明說明，蔡適應博論抄襲字數最多的兩份文本，是藍逸之的「都市競爭力、都市再生與鉅型開發：大臺北都市區域治理的觀點」，以及林士清二○一七年在北美智權報一九七期發表的「港口城市的直接產業與關聯產業—荷蘭鹿特丹的借鑑意義」，卅份文獻僅將其中五份列在參考文獻中。

    江欣怡指出蔡適應論文結論十頁，竟出現六頁涉抄襲；劉仕傑則質疑，蔡的博論出現逐字抄襲自維基百科跟百度網情形，而在第八十一頁更出現全頁百分之百逐字抄襲吳明容二○○四年學位論文。陳志明說，會後將具名向台北大學提出檢舉。

    針對以上質疑，蔡適應強調，他的論文總共十三萬字，畢業前都要按照學校的規定，先跑過Turnitin的論文比對系統，符合學術規範才能順利畢業，證明論文沒問題。

    蔡適應說，其他陣營的對手覺得他的選情相對穩定、居於領先，所以用不實的論文抄襲來攻擊他。蔡適應陣營昨晚也發布採訪通知，今天上午將召開記者會，說明他博士論文《全球化與海港城市的空間層級治理—以基隆為例》的原創性。

    台北大學昨天表示，學校尚未接獲檢舉，若接獲檢舉資料，會組成審定委員會進行審定，依規定辦理。

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