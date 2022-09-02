政見「柯規黃隨」？黃珊珊反駁︰對市民有利就續做

台北市長參選人黃珊珊昨提出「首都計畫雙軸線」政見，說明她參選的市政願景。（記者張嘉明攝）

2022/09/02 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨公布首波政見，提出改造淡水河沿岸萬華、大同區的「艋大大計畫」、忠孝東路漫步道、串連花博及士林區的「城北光鏈大道」等，但外界認為政策內容仍有濃濃「柯式風格」，未見新意。她表示，市政有其延續性，重點不在「柯規黃隨」，而是對市民有利、該做的事情就要繼續執行。

公布首都進化雙軸線

黃珊珊以「首都進化雙軸線」為主題公布首波政見，奠基於台北市長柯文哲任內推動的東西區門戶計畫、大眾運輸導向發展（TOD）等政策方針，推出「軸線翻轉，東西匯集」、「光耀縱軸，南北串連」、「大圓山升級計畫」三大面向。

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她指出，淡水河沿岸的萬華、大同區發展最早，後續將提高當地容積獎勵，加速都更，並以艋舺、大龍峒、大稻埕河岸沿線進行規劃「艋大大計畫」。

黃珊珊說，「忠孝東路漫步道」則透過交通改善，使上下班人流步行十五分鐘即可抵達目的地，並搭配東區商圈振興，成為可散步、逛街、購物的「台版香榭大道」，並串連花博園區至士林的陸橋「城北光鏈大道」。

有關台北市爭取申辦二○三八年亞運，將打造關渡運動公園、北士科運動基地、社子島水上運動中心；但對於社子島開發爭議，北市府今年會把區段徵收計畫送至中央核定。

「大圓山升級計畫」將以新生公園、台北美術館二期、花博園區改造為台北未來館等區域為主，並延伸至大佳河濱公園，未來若松山機場遷建後也可納入。

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