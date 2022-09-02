為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政見「柯規黃隨」？黃珊珊反駁︰對市民有利就續做

    台北市長參選人黃珊珊昨提出「首都計畫雙軸線」政見，說明她參選的市政願景。（記者張嘉明攝）

    台北市長參選人黃珊珊昨提出「首都計畫雙軸線」政見，說明她參選的市政願景。（記者張嘉明攝）

    2022/09/02 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨公布首波政見，提出改造淡水河沿岸萬華、大同區的「艋大大計畫」、忠孝東路漫步道、串連花博及士林區的「城北光鏈大道」等，但外界認為政策內容仍有濃濃「柯式風格」，未見新意。她表示，市政有其延續性，重點不在「柯規黃隨」，而是對市民有利、該做的事情就要繼續執行。

    公布首都進化雙軸線

    黃珊珊以「首都進化雙軸線」為主題公布首波政見，奠基於台北市長柯文哲任內推動的東西區門戶計畫、大眾運輸導向發展（TOD）等政策方針，推出「軸線翻轉，東西匯集」、「光耀縱軸，南北串連」、「大圓山升級計畫」三大面向。

    她指出，淡水河沿岸的萬華、大同區發展最早，後續將提高當地容積獎勵，加速都更，並以艋舺、大龍峒、大稻埕河岸沿線進行規劃「艋大大計畫」。

    黃珊珊說，「忠孝東路漫步道」則透過交通改善，使上下班人流步行十五分鐘即可抵達目的地，並搭配東區商圈振興，成為可散步、逛街、購物的「台版香榭大道」，並串連花博園區至士林的陸橋「城北光鏈大道」。

    有關台北市爭取申辦二○三八年亞運，將打造關渡運動公園、北士科運動基地、社子島水上運動中心；但對於社子島開發爭議，北市府今年會把區段徵收計畫送至中央核定。

    「大圓山升級計畫」將以新生公園、台北美術館二期、花博園區改造為台北未來館等區域為主，並延伸至大佳河濱公園，未來若松山機場遷建後也可納入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播