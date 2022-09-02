出席數位藝術展 陳時中︰盼科技進步 助漸凍人溝通

民進黨台北市長參選人陳時中昨出席「領愛飛翔，化漸凍為見動」數位藝術展，希望科技的進步能讓漸凍人的溝通維持得更長久。 （記者羅沛德攝）

2022/09/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨出席「領愛飛翔，化漸凍為見動」數位藝術展開幕儀式，感性地提到最好的大學同學是漸凍人，讓他很早就關心這議題，希望科技的進步能早日讓漸凍人的溝通維持得更長久。

中華民國運動神經元疾病病友協會（漸凍人協會）理事長沈心慧指出，今年是協會成立廿五週年，與實踐大學、藝次元互動科技合作，以疾病、科技、設計為主題舉辦數位藝術展，運用數位科技、藝術設計創造沉浸式體驗，拉近民眾與病友和家屬的距離，期待產生更多同理與支持；即日起在剝皮寮歷史街區演藝廳展至九月十三日。

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最好的同學是漸凍人 很早關心這議題

陳時中說，漸凍人最大的痛苦就是不能表達，知道別人在講什麼卻無法反應；他提到自己最好的大學同學是漸凍人，雖然有醫療背景，孩子也都是醫生，但一開始並不知道罹病，只是常常在路上跌跌撞撞，一出門就跌得滿身傷回家，直到後來診斷出罹病。

陳時中提及同學在後來的那段時間，雖然家人都很關心，但他自己會很生氣，因為面對家人的關心，卻沒有辦法適當地表達，非常痛苦；漸凍人這疾病讓人深刻感受到不能溝通時的痛苦，也認知到社會的溝通是很重要的。

陳時中感慨地說，漸凍人周遭的親友也非常需要社會關心、協助，更希望一些新的科技，希望能在微弱的訊號裡盡可能保留一些機會，能夠越來越進步，讓漸凍人的溝通可以維持得更長久。

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