共機越中線 不到一個月近400架次

中國軍機越中線樣態表

2022/08/30 05:30

專家建議國軍 應持續調整訓練及攔截任務、完善後勤工作

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍於美國政要陸續訪台之際，派軍機、軍艦於台灣周遭海、空域活動，且軍機踰越台海中線已成為新常態，從八月初至今，不到一個月，已近四百架次中國軍機踰越海峽中線。專家、立委昨建議，面對中共蠶食我空域，國軍應持續調整訓練及攔截任務內容、完善後勤工作，並向美方爭取質量俱增、及時的軍售。

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軍方官員指出，由於我國的聯合情監偵系統，可全面掌握中共軍機動態，甚至會在中共軍機向我國逼近之前，即可提早至有利戰術位置「卡位」應處。

僅8月27日無越中線紀錄

中國解放軍不滿美國眾議院議長裴洛西於本月二日、三日訪台，因此自三日起派軍機常態踰越台海中線，一改過去多僅進入我西南防空識別區的慣例，截至昨日共廿七天以來，已高達三九八架次軍機踰越海峽中線及其延伸線；僅八月廿七日無軍機越過台海中線紀錄。

據透露，中共自八月三日以後，軍機越過台海中線的架次確實較以往更多，尤其於台海中線北部為主要侵擾地點，但未持續向我領空進逼。由於我國遭受中共軍機襲擾已數年，應處作為都已成熟，現行舉措能滿足防衛所需，並未做大幅調整，但將持續嚴密監控周遭情勢，彈性適切變化。

立委促向美爭取及時軍售

民進黨立委趙天麟表示，無論中國軍機、軍艦越台海中線或繞台航行，或無人機進入我國領空侵擾，都是中國片面改變現狀，試圖營造「新常態」假象的窮兵黷武作為。

趙天麟建議，我國軍方與美方進行軍售討論時，應以當下危機爭取質、量俱增與及時的軍備，而環太平洋軍演也應邀請台灣參加。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，共軍於裴洛西訪台後宣稱要「毀中線」，等於是傳達「中線不存在」的強烈訊號，若我軍未做任何回應，等於讓中共蠶食我國空域，對我國空防造成不利影響。因此，國軍追監、警告仍有必要性，並應持續調整訓練及攔截任務內容，以及完善各項後勤維保採購與執行，確保不被中共消耗。

國防部表示，昨天截至晚間五點為止，國軍偵獲卅七架次中共軍機、八艘次軍艦於台海周邊活動，且有十二架次踰越中線。

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