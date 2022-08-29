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    黃珊珊宣布參選 北市府首長站台

    前台北市副市長黃珊珊昨宣布參選台北市長，市長柯文哲率市府團隊出席力挺。（記者方賓照攝）

    前台北市副市長黃珊珊昨宣布參選台北市長，市長柯文哲率市府團隊出席力挺。（記者方賓照攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊日前請辭副市長，昨天上午在內湖舉行參選記者會，宣布將以無黨籍參選台北市長。黃表示，打造乾淨透明、公平正義的台北市，是她一生的志業，站出來參選是要擺脫藍綠惡鬥，「只靠藍綠、棄保的政黨，都是在侮辱台北市民的智慧」。

    昨天記者會除了台北市長柯文哲現身力挺，台北市政府各局處首長也都出席。儘管國民黨先前祭出黨紀下令黨籍里長不得出席黃的參選記者會，昨天仍有藍營里長低調現身，國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源更大方接受媒體採訪，祝黃高票當選，也尊重國民黨的決定。

    藍營里長也現身

    黃珊珊昨也在活動上揭曉參選標語「TAIPEI K33P GOING」，黃表示，自己已經準備了廿四年，是眾多台北市長候選人中準備最充分的人，對城市的熟悉可以無縫接軌。自己站出來參選台北市長，是要擺脫藍綠惡鬥，只有台北做得到，八年前台北市民就做到了。黃也表示，現在藍綠兩黨依舊相互杯葛，她也問台下民眾：「對於藍綠操作意識形態，不問是非對錯的行為厭倦了嗎？」台下支持者也高喊：「對！」黃珊珊說：「擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選！」台下民眾也大喊：「凍蒜！」

    黃珊珊也說，北市府首長有藍有綠，但市民利益超過政黨利益，不同黨派都可以在一起工作，為市民謀福利，沒有分過顏色，只靠藍綠、棄保的政黨，都是在侮辱台北市民的智慧，相信市民一定會做出最正確的選擇。

    柯文哲致詞表示，黃珊珊絕對有能力當好市長，相信黃可以延續正直誠信、認真工作的文化，把台北市建立成和諧共榮社會，改變成真持續發生，現在要換黃珊珊帶領偉大台北市民繼續往前進。

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