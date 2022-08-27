國民黨：對岸不希望兩岸惡化影響ECFA

國民黨副主席夏立言（左圖，資料照）二十五日與中國國台辦副主任陳元豐（右圖，中央社檔案照）餐敘。

2022/08/27 05:30

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕國民黨昨指出，副主席夏立言二十五日參訪浙江嘉興台灣企業，下午赴上海，晚間與國台辦副主任陳元豐餐敘，夏立言為台灣權益發聲，獲得對岸正面回應多項台灣民眾關心的議題，中方表示，不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單。

夏立言見國台辦副主任 願兩黨加強合作

夏立言一行人今天返回台灣，國民黨傍晚將舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，說明此行溝通成果，夏立言以視訊連線方式與會。

請繼續往下閱讀...

中國官媒「新華社」報導，陳元豐和夏立言共同回顧了過去兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展。雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通，願在既有基礎上，加強兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作。

陳元豐稱高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護在大陸學習、工作、生活台胞的合法權益。對於近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都願積極採取領事保護措施，及時提供救助。

陳元豐也說，當前台海形勢陷入緊張動盪的根源在於民進黨當局不斷謀獨挑釁和外部勢力加緊以台制華，「我們採取的反制行動是正當、正義之舉」。

國民黨則表示，雙方在柬埔寨台灣民眾受騙事件、ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等事務性議題廣泛交換意見，對岸在積極協助柬埔寨遭遇困難的台灣民眾予以回應，在台生與台商最關心的增加航點以及恢復小三通方面，也表示樂觀其成。

國民黨並指出，外傳ECFA與早收清單將終止，對岸方面表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單，並希望加強各個層面的交流與合作，促進兩岸共同發展。

夏立言回應表示，希望在中的台灣民眾能受到各方更多的關懷與照顧，期盼雙方能在既有基礎上保持良好溝通對話，為兩岸繁榮發展與和平穩定共同努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法