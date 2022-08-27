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    夏立言接連見中方官員》立委：國民黨一再欺騙 須向國人道歉

    國民黨副主席夏立言（左圖，資料照）二十五日與中國國台辦副主任陳元豐（右圖，中央社檔案照）餐敘。

    國民黨副主席夏立言（左圖，資料照）二十五日與中國國台辦副主任陳元豐（右圖，中央社檔案照）餐敘。

    2022/08/27 05:30

    〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕針對國民黨副主席夏立言會晤中國國台辦副主任陳元豐，民進黨發言人、立委林靜儀指出，國民黨宣稱不見中共高官、不談政治議題言猶在耳，卻接連會見中國海協會長張志軍及陳元豐，顯示國民黨的各項發言與公開承諾都只是權宜之計，國民黨與黨主席朱立倫一再欺騙國人、毫無政治誠信，必須為此向國人道歉。

    替中共背書 損及台灣國家利益

    林靜儀質疑，對於近期中國軍演與反制措施，陳元豐公開宣稱「採取的反制行動是正當、正義之舉」，國民黨不僅沒有抗議還照單全收。在這種情況下，國民黨還同意「兩黨加強合作」，難道是要合作一起對台施壓嗎？

    民進黨立委趙天麟指出，國民黨「不見高官、不觸及政治議題」的承諾已蕩然無存，見了張志軍後，中共仍再發動軍演、並稱是「正義之舉」，國民黨既未繼續公開駁斥，還與陳元豐達成加強國共交流的共識。國民黨不僅替軍演和一國兩制背書，也為中國在印太地區的霸權行為背書，此舉損失最大的是台灣國家利益，國民黨應該付出重大代價，呼籲國人在年底選舉予以制裁。

    陸委會則再次就中共將對台軍演恫嚇稱之為「正義之舉」，表達強烈抗議與不滿，重申北京不放棄對台用武、製造台海衝突，嚴重違反國際法、國際關係和平原則及區域規則秩序，是非法、不當，更早已遭到國際社會譴責撻伐。

    中方辯軍演是正義 陸委會譴責

    陸委會強調，兩岸互不隸屬是台海現狀，民調已顯示，台灣人民根本不接受中方脅迫性政治主張與作為，且極為反感。對岸一方面藉各項施壓，傷害台灣民眾安全福祉，國台辦卻刻意藉國共交流侈言重視保障我方權益，其卸責、顛倒是非操作，只是凸顯其統戰欺騙本質。

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