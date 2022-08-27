美參議員布蕾波恩：為自由奮戰 這場仗我們會贏

美國聯邦參議員布蕾波恩昨在外交部外交學院發表演說強調，綏靖政策「軟弱下跪」的方式，不僅脫離現實，更讓台灣等國身陷極度危險之中。（總統府、外交部提供）

2022/08/27 05:30

面對威權主義興起 不存在「中間立場」

〔記者楊丞彧、吳書緯／台北報導〕美國聯邦參議員布蕾波恩昨在外交部外交學院發表專題演說指出，面對威權主義興起，不是起身迎戰，就是選擇屈服，不存在「中間立場」（middle ground）。她強調，我們要為自由、為外交而奮戰，她之所以現在人在台灣，正是因為她相信，「這場仗我們會贏」！

訪台挺台 不能讓北京主導全球外交

布蕾波恩直指，中國參與聯合國、世衛組織等國際重要機構，是為壯大自己的經濟與構築自身的權力，並利用在這些組織的影響力或「一帶一路」倡議來霸凌與孤立那些他們想控制的國家。她直言，面對威權主義的興起，我們不是起身迎戰、就是選擇屈服，對她而言，沒有所謂「中間立場」。

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綏靖政策「軟弱下跪」方式 讓台灣身陷極度危險

她說，決定訪台並與台灣高層進行對話的原因之一，正是因為我們禁不起讓中國主導全球外交政策。而綏靖政策這種「軟弱下跪」的方式，不僅脫離現實，更讓台灣等國身陷極度危險之中。

有關台海防衛問題，她指出，維持健康的權力平衡關鍵在於保有基本的防衛能力，她注意到台灣大幅增加國防預算。中國持續對台的步步進逼，證明擁有一支著眼於防衛的軍隊，對維持區域安全相當重要。她強調，習近平與解放軍軍頭只是在等待一個能欺負台灣的藉口，並為此做足準備。他們正考驗著台灣的決心，以及全球對帝國主義暴力的容忍度。

「租借法案」 助台迅速獲取自衛資源

布蕾波恩提到，上月她共同提出「台灣民主防衛租借法案」，雖然有反對聲音，但她認為，「為什麼非得等到戰爭爆發，才要讓北京知道台灣會迅速獲取自衛所需之資源」？她說，透過誠實地檢視印太與全球的戰略脆弱性，有助於消減威權主義國家所帶來的威脅。

她強調，聯合國及各國立法機關多年來一直努力試圖找出些徒勞無功的做法，正是此舉讓中共壯大，並將台灣帶到戰爭的邊緣。無論做出這些妥協的外交官或決策者是出自善意與否，若無人願意以生命與飯碗捍衛這些「底線」，這些線都毫無意義。因此，我們要挺身而戰，現在她人會在台灣，正因為她相信，「這場仗我們會贏」！

最後，布蕾波恩談到，台灣與美國間的夥伴關係讓中國有點緊張，原因在於他們不習慣有人反抗。最重要的是，中國看到了台美的共同決心，將攜手確保中國無法主宰全球。

美議員訪台之際 18架共機越中線

國防部昨也指出，截至傍晚五點，偵獲中共派出卅五架次軍機、八艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中踰越台海中線及其延伸線進入西南空域十八架次；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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