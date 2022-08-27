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    首頁　>　政治

    藍營三縣長打農民牌 綠委質疑為夏立言訪中解套

    國民黨立委傅崐萁（右二起）昨偕同雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴召開記者會，呼籲政府拿出具體政策，解決農漁民面臨的困境。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委傅崐萁（右二起）昨偕同雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴召開記者會，呼籲政府拿出具體政策，解決農漁民面臨的困境。（記者塗建榮攝）

    2022/08/27 05:30

    〔記者王千豪、陳政宇、黃旭磊／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西八月初訪台之際，中國宣布禁止台灣柑橘類水果等農產品進口，正值產季的文旦備受衝擊。國民黨立委傅崐萁昨天偕同雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等人召開記者會，呼籲政府拿出具體政策，不要讓農漁民變成政策手段下的犧牲品。

    不過，民進黨立委鍾佳濱質疑，國民黨縣市長出面批評裴洛西訪台造成中共經濟制裁，重創台灣農民收入，目的有兩個，一是合理化中共不按國際規範、無理封殺台灣農漁產品的行為，二是替國民黨副主席夏立言訪中行解套，洗刷舔共罵名，營造夏立言此行是替農漁民解除中國經濟報復。

    張麗善等人昨於立院開記者會表示，裴洛西訪台後，首當其衝的都是農民。由於正值文旦盛產季，再加上中國禁止出口，導致文旦回流國內市場，進而影響到價格，呼籲政府盡速提出最有感的方案，解決農民的燃眉之急。

    徐榛蔚指出，文旦外銷一年約七千多噸，其中近五千多噸出口至中國，之中又有一半來自花蓮縣。然而，今年卻因「裴洛西颱風」讓柚子「飛了了」，約五十五％的訂單沒了。她說，當銷往中國的柚子回到台灣市場後，對台灣市場的衝擊很大，呼籲政府重視柚農的權益。

    饒慶鈴呼籲，兩岸的政治問題要政治解決，不要讓農漁民當成政策手段下的犧牲品，台東縣政府同意雞蛋不要放在同一個籃子裡，但過去幾年，中央政府有談出中國以外的其他國家嗎？

    對此，民進黨立委范雲表示，中國片面禁止台灣的農產品進口，從政府到立委都一直在幫助農民，很遺憾徐榛蔚將對台灣最友善的裴洛西，比喻成造成農民損失的「裴洛西颱風」，國民黨不要搞不清楚，真正傷害台灣農產品的人是誰。

    陳吉仲籲消費者吃文旦烤石斑 將農產無法輸中危機化為轉機

    農委會主委陳吉仲昨到高雄市永安區新港蘇班長養殖場，與六十八名漁村青年座談時受訪強調，今年文旦的問題不是無法到中國市場，而是白露離中秋節只有三天，剩下兩週要行銷近七萬噸文旦，目前已增加收購花蓮瑞穗農會產地至一千一百噸。

    傳統文旦在農曆白露前三週盛產，今年離中秋節只有三天。陳吉仲也呼籲消費者及企業主，今年中秋「吃文旦還要烤石斑」，將農產品無法輸中危機化為轉機，降低對單一市場的倚賴。

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