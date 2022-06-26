邱奕勝出手相助 國民黨全代會如期桃園舉行
2022/06/26 05:30
桃市府同意租借體育館 張善政8.28選舉造勢
〔記者施曉光、謝武雄／綜合報導〕國民黨規劃八月二十八日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為選舉造勢，日前被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕。在爭議兩天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，體育局終於同意租借，國民黨全代會將如期在桃園召開，全力拉抬該黨桃園市長參選人張善政聲勢。
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體育局允提早整理場地 讓國民黨進場布置
邱奕勝說，看到新聞報導才知道全代會規劃在桃園巨蛋舉行卻觸礁，國民黨批評桃市府政治力介入，他實際了解後發現仍有協調空間，羽球賽在廿五至廿七日舉行，全代會主場是廿八日，便與市府協商，市府同意廿七日羽球賽結束後，儘快整理場地，讓國民黨可以進場布置，廿八日如期召開全代會，問題才圓滿解決。
邱奕勝幫忙協調 黨內解讀為「歸隊」
藍營地方人士表示，邱奕勝願意出手幫忙協調，並喬到市立綜合體育館的場地，不僅給足黨中央面子，但也等於是幫助張善政。
上月十八日國民黨主席朱立倫以突襲方式徵召張善政，且在中常會徵召前一刻才通知邱奕勝，氣得邱拒絕出席中常會背書，並向黨中央請辭兼任桃園市黨部主委，這次邱出手相助，被黨內解讀為「歸隊」。
地方人士說，雖然邱奕勝與市長鄭文燦關係不錯，但此事邱是直接找體育局溝通，體育局得賣議長的面子。
國民黨籍桃市議員私下抱怨，黨中央想要借桃園巨蛋，完全沒知會地方，連黨籍議員也不知情，才弄得黨中央跟市府隔空言詞交鋒，市長提名風波也是這樣，希望黨中央多與地方溝通。