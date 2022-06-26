邱奕勝出手相助 國民黨全代會如期桃園舉行

國民黨規劃八月二十八日租借桃園市立綜合體育館召開全代會一度被拒，經議長邱奕勝出手協調，將如期舉行。圖為過去國民黨在桃園體育館舉行全代會的情形。（資料照）

2022/06/26 05:30

桃市府同意租借體育館 張善政8.28選舉造勢

〔記者施曉光、謝武雄／綜合報導〕國民黨規劃八月二十八日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為選舉造勢，日前被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕。在爭議兩天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，體育局終於同意租借，國民黨全代會將如期在桃園召開，全力拉抬該黨桃園市長參選人張善政聲勢。

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體育局允提早整理場地 讓國民黨進場布置

邱奕勝說，看到新聞報導才知道全代會規劃在桃園巨蛋舉行卻觸礁，國民黨批評桃市府政治力介入，他實際了解後發現仍有協調空間，羽球賽在廿五至廿七日舉行，全代會主場是廿八日，便與市府協商，市府同意廿七日羽球賽結束後，儘快整理場地，讓國民黨可以進場布置，廿八日如期召開全代會，問題才圓滿解決。

邱奕勝幫忙協調 黨內解讀為「歸隊」

藍營地方人士表示，邱奕勝願意出手幫忙協調，並喬到市立綜合體育館的場地，不僅給足黨中央面子，但也等於是幫助張善政。

上月十八日國民黨主席朱立倫以突襲方式徵召張善政，且在中常會徵召前一刻才通知邱奕勝，氣得邱拒絕出席中常會背書，並向黨中央請辭兼任桃園市黨部主委，這次邱出手相助，被黨內解讀為「歸隊」。

地方人士說，雖然邱奕勝與市長鄭文燦關係不錯，但此事邱是直接找體育局溝通，體育局得賣議長的面子。

國民黨籍桃市議員私下抱怨，黨中央想要借桃園巨蛋，完全沒知會地方，連黨籍議員也不知情，才弄得黨中央跟市府隔空言詞交鋒，市長提名風波也是這樣，希望黨中央多與地方溝通。

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