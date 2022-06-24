S-70C反潛直升機事故 》機工長重傷 家屬放棄急救

海軍反潛直升機機身與機尾疑斷成兩截，昨早被蓋上帆布，機尾看出已燒毀，地上還留有飛行員頭盔。（記者李惠洲攝）

2022/06/24 05:30

〔記者許麗娟、洪臣宏、周敏鴻、李欣芳／綜合報導〕海軍S-70C（M）反潛直升機（機號2303）前天訓練時發生重落地意外，因尾翼起火，造成坐在後座的機工長劉尚鈞全身九十五％燒燙傷，昨天凌晨二點多因血壓、呼吸和心跳不穩緊急裝上葉克膜搶救，由於傷勢過於嚴重，昨晚家屬決定放棄急救，讓劉尚鈞留一口氣返回桃園老家。

邱國正探視傷員 慰問家屬

軍中同袍昨晚八點列隊送劉尚鈞一程，在他被以擔架送上救護車時，大家都不捨地呼喚他「上車了，回家了」。

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國防部長邱國正昨天傍晚南下高雄探視受傷袍澤。他接受採訪時表示，機工長的燒傷面積比較大，達九十五％，會比較麻煩一點，已向家人致意和致歉，他說，憾事發生了，並未苛責任何人，但值得檢討。

就在邱國正離去後不久，劉尚鈞傷勢惡化沒有好轉，家屬忍痛放棄急救，海軍袍澤在醫院外列隊，高喊：「回家了！」淚別劉尚鈞。

有關我國反潛機老舊，海軍原本建案向美國採購MH-60R海鷹反潛直升機取代舊機，不過，國防部長邱國正五月在立法院答詢時坦言，MH-60R海鷹反潛直升機的價格過高，採購案已喊卡。國防部次長李宗孝昨在行政院表示，會持續爭取「神鷹三號」採購案。

機工長劉尚鈞傷勢嚴重，家屬忍痛放棄繼續搶救，昨晚八點從國軍高雄總醫院左營分院被送上救護車返回桃園老家時，軍中同袍列隊送他一程。（民眾提供）

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