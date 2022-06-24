陳英顯：推廣台灣石斑 已有2日本業者感興趣

台灣石斑魚能否在日本打開銷售之路？台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯（右）表示，有難度但值得一試，目前已有兩家日本業者表示有興趣。圖為今年二月陳英顯與電商平台KKday日本分社副社長林恭慶（左），向媒體說明台灣冷凍鳳梨釋迦銷日策略。（駐日特派員林翠儀攝）

2022/06/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕台灣石斑魚能否成為第二個台灣鳳梨，在日本打開銷售之路？台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，有相當的難度，但值得一試，目前已有兩家日本業者表示有興趣，近期內可望舉行線上洽談。

對於日本最大鮭魚養殖業者林慎平主動表示要協助推廣台灣石斑，陳英顯表示，非常感激也樂觀其成，但也強調，就像鳳梨和釋迦銷日一樣，「我們不能每次都靠人家情義相挺」，真正要靠的是產品魅力和市場競爭力，這樣才能長久。

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陳英顯說，政府早在二○一六年就曾在日本舉辦石斑魚推廣活動，希望擴大冷凍水產外銷，但就和鳳梨一樣，在中國好賣，就沒人想銷往別的市場，以前都聚焦於香港和中國。

他指出，台灣養殖石斑都是以活魚出口中國和香港，若要銷往美、澳和日本就沒辦法用活魚；還有價位也是關鍵，按市價來看會比鮪魚貴。

目前可銷日的石斑包括龍膽石斑和青斑，日語發音為tamakai和yaitohata。不過，日本是海島國家，魚種多又便宜，台灣石斑是高級魚，價位高，相對市場就會比較小，石斑銷日難度高。

陳英顯指出，價位和商品條件是否符合市場需求，還有商品檢驗能否過關，都要一一確認，需要從長計議，急不得。幸好石斑魚不像鳳梨有採收時機的壓力，目前已有一家日本進口商和一家大型連鎖超市有興趣，近期可望舉辦線上洽談，後續也在計畫各種推廣活動。

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