為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳英顯：推廣台灣石斑 已有2日本業者感興趣

    台灣石斑魚能否在日本打開銷售之路？台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯（右）表示，有難度但值得一試，目前已有兩家日本業者表示有興趣。圖為今年二月陳英顯與電商平台KKday日本分社副社長林恭慶（左），向媒體說明台灣冷凍鳳梨釋迦銷日策略。（駐日特派員林翠儀攝）

    台灣石斑魚能否在日本打開銷售之路？台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯（右）表示，有難度但值得一試，目前已有兩家日本業者表示有興趣。圖為今年二月陳英顯與電商平台KKday日本分社副社長林恭慶（左），向媒體說明台灣冷凍鳳梨釋迦銷日策略。（駐日特派員林翠儀攝）

    2022/06/24 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕台灣石斑魚能否成為第二個台灣鳳梨，在日本打開銷售之路？台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，有相當的難度，但值得一試，目前已有兩家日本業者表示有興趣，近期內可望舉行線上洽談。

    對於日本最大鮭魚養殖業者林慎平主動表示要協助推廣台灣石斑，陳英顯表示，非常感激也樂觀其成，但也強調，就像鳳梨和釋迦銷日一樣，「我們不能每次都靠人家情義相挺」，真正要靠的是產品魅力和市場競爭力，這樣才能長久。

    陳英顯說，政府早在二○一六年就曾在日本舉辦石斑魚推廣活動，希望擴大冷凍水產外銷，但就和鳳梨一樣，在中國好賣，就沒人想銷往別的市場，以前都聚焦於香港和中國。

    他指出，台灣養殖石斑都是以活魚出口中國和香港，若要銷往美、澳和日本就沒辦法用活魚；還有價位也是關鍵，按市價來看會比鮪魚貴。

    目前可銷日的石斑包括龍膽石斑和青斑，日語發音為tamakai和yaitohata。不過，日本是海島國家，魚種多又便宜，台灣石斑是高級魚，價位高，相對市場就會比較小，石斑銷日難度高。

    陳英顯指出，價位和商品條件是否符合市場需求，還有商品檢驗能否過關，都要一一確認，需要從長計議，急不得。幸好石斑魚不像鳳梨有採收時機的壓力，目前已有一家日本進口商和一家大型連鎖超市有興趣，近期可望舉辦線上洽談，後續也在計畫各種推廣活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又來！ 中國稱包裝有新冠病毒 暫禁我竹筴魚
    2022/06/24 05:30

    又來！ 中國稱包裝有新冠病毒 暫禁我竹筴魚

    新新左營華麗變身 生態綠廊科技之心

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播