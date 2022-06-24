又來！ 中國稱包裝有新冠病毒 暫禁我竹筴魚

中國海關總署昨日發布，在台灣某水產公司的冷凍竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性，依規定暫停該公司輸入產品到中國一週。（翻攝中國海關總署官網）

2022/06/24 05:30

〔記者楊媛婷、陳鈺馥／台北報導〕中國又來了！繼十日指在台灣某水產品公司輸中白帶魚外包裝驗出武漢肺炎病毒後，中國海關總署昨又發布在我某水產公司的冷凍竹筴魚外包裝驗出武肺病毒，暫停該公司輸入產品到中國一週。農委會重申，科學未發現病毒透過水產傳染人的實證；食藥署也直言中國此舉在國際貿易非常奇特、難以理解！

被點名公司產品 暫停輸中一週

陸委會副主委李麗珍則批評，只有中國會檢查進口冷凍水產品外包裝有無病毒，希望中方做檢驗及禁止輸入時，能夠提出科學證據。

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我再促中方提科學證據

面對中國指在台灣水產品外包裝驗出武肺病毒，農委會發言人陳淑蓉重申，目前科學研究未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年不斷對不同國家以武漢肺炎病毒為由影響國際貿易，從前年十一月起，美國、加拿大、歐盟、印度等多國陸續向世貿組織（WTO）提出關切。陳表示，中國應依照國際規範採行符合風險管控的適當措施，不只台灣，許多國家都在等待中方提出更具體的科學證據。

中國之前也曾指台灣某水產公司輸中的冰鮮白帶魚外包裝驗出病毒，衛福部食藥署署長吳秀梅表示，已透過兩岸平台要求中國對此案提出科學證據，但迄今中國仍「已讀不回」。她直言，疫情爆發以來，沒有任何確診案例是因為接觸到食品外包裝而染疫，中國採取這樣的措施，「實在難以理解！」

此外，中國也以驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚進口，陸委會呼籲中國要盡速與我方溝通解決，但李麗珍說，農委會已對十一家供貨企業做檢驗，包括魚體、泥土或池水等，檢驗結果已透過農產品檢驗檢疫協議平台提供給中方，目前還在等待中方回應。

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