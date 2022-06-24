《誰披綠袍戰彰化縣長？》傳黃秀芳獲欽點 邱建富:續爭取提名

前彰化縣長魏明谷（左一）和前彰化市長邱建富（右二）都堅持參選。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/06/24 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣誰來選縣長？日前傳出立委黃秀芳已獲蔡英文單獨召見，希望由她出馬競選彰化縣長，但前彰化市長邱建富與前彰化縣長魏明谷截至目前仍未鬆口，邱建富甚至和前來勸說的選對會成員、前立委高志鵬表明，拒絕「禮讓」黃秀芳。

拒勸退傳轉披白袍 邱斥為謠傳

政壇傳出邱建富若爭取未成，可能轉披「白袍」，以民眾黨身分參選。邱建富昨天斥為謠傳，故意陷他於不義，「是要害我的！」他目前將繼續爭取，希望能披「綠袍」（指以民進黨身份）參選到底。

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民進黨還有十個縣市長尚未提名，彰化縣是其中之一，表態爭取提名也被中央黨部、選對會約談過的三人當中，前縣長魏明谷、前市長邱建富都堅持爭取參選；現任立委黃秀芳多次表明沒有參選意願，直到六月廿日總統蔡英文親自召見黃秀芳，黃終於鬆口有許多問題待克服，蔡英文答應替她克服。

魏明谷妻貼文「若徵召也應是陳素月」

據了解，有意參選縣長的邱建富、前縣長魏明谷與前台北畜產公司總經理姚量議三人，目前都與民進黨選對會的林錫耀會面，姚量議表達希望黨中央能推出最佳人選，他一定會支持，但邱建富、魏明谷表態參選。其後，蔡英文六月廿二日晚上請選對會成員、前立委高志鵬再與邱單獨面談，高勸退邱，邱則強烈表達退選理由實在牽強，他無法接受，不會放棄參選，繼續爭取提名。

魏明谷的妻子劉慧如則在臉書PO文，文中指彰化縣綠營目前最資深立委是陳素月，理應支持她來參選縣長。其文字間透露，如果非要徵召立委，三位現任黨籍立委首選也應該是陳素月，而非黃秀芳。

目前傳出蔡英文屬意的立委黃秀芳又是正國會成員，民進黨資深政壇人士指出，如何平息茶壺裡的風暴？考驗選對會和總統蔡英文的政治智慧，也讓外界關注局勢演變。

現任立委黃秀芳（左）多次表明沒有參選意願，日前在總統蔡英文（右）召見後終於鬆口。 （資料照，黃秀芳立委服務處提供）

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