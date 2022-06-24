願出戰高雄 柯志恩請益王金平

國民黨智庫執行長柯志恩昨拜會前立法院長王金平，就參選高雄市長交換意見。（記者張嘉明攝）

2022/06/24 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫執行長柯志恩昨對媒體詢問黨中央是否下週三將徵召她參選高雄市長時表示，的確有機會與可能，但在未獲徵召確定前，任何事情都可能發生。

柯志恩昨拜會前立法院長王金平，她說，王金平在高雄在地很久，她請益關於高雄的整個狀況，王金平給她很多鼓勵，並提及高雄的在地生態，希望國民黨參選人要向高雄市民說明國民黨的好與民進黨的缺失，儘量改變大家對國民黨的想法。她也說，王金平要等黨中央確定徵召人選後才會親自出面，昨還親自打了幾通電話給地方人士，告訴大家柯志恩可能參選高雄市長，請大家協助。

請繼續往下閱讀...

柯志恩指出，在國民黨最低迷的時刻，沒有理由不為黨全力以赴，只要下週黨中央確定人選，任何人都必須趕快下高雄做戰鬥準備，下週三之前她一定會給外界明確的答案，但由於中常會過去徵召經常會有「彩蛋」，任何狀況都有可能發生，連她自己都不知道最後的結果。

未確定徵召前 怕中常會有「彩蛋」

媒體追問，如果獲徵召，是否未來會深耕高雄？柯志恩表示，她過去二十年都在南部，高雄與她的故鄉屏東就是共同生活圈，如果要南下參選，高雄市當然就會是她未來延續的一個方向，毋庸置疑。她還說，如果下週三黨中央徵召她參選，下週四她就會出現在高雄市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法