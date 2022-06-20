中稱台海非國際水域 拜登不甩

美方認定台海是「國際水域」

2022/06/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「彭博」十九日引述知情人士指出，針對中國傳出屢次向美國表明「台灣海峽非國際水域」，美國總統拜登已經聽取簡報，決定拒絕接受此一模糊主張。不過，美方也愈發憂心台灣日後將更頻繁遭遇中國的海上挑戰，因此已由國家安全團隊著手分析中方說詞，以拆解背後企圖。

據了解，中國在全球安全局勢因烏俄戰爭而動盪不安的時期，提出「台海非國際水域」一說，令拜登政府十分不安。拜登已下令國安團隊檢視中方主張，同時也與美國盟邦合作，了解相關說詞的涵義，包括中方過去數十年如何形容台海。美國官員憂心，不能排除中方蓄意模糊化對台海法律地位的詮釋，以便將台海視為內海。

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美方目前不清楚中方對「國際水域」的定義，但相信這是中方企圖阻止美艦穿越台海；美方也不清楚中方是否會實際採取行動捍衛其主張，因為中方也曾在二○一三年片面劃設東海「防空識別區」（ADIZ），但僅偶爾實際捍衛該主張。此外，雖然中國近年經常派軍機越界刺探台灣空防，但在海上的類似舉措則相對克制。

今年美艦已穿越台海五次

「彭博」統計，自二○二○年以來，美艦平均每個月會有一次經由台海往返東海、南海，今年迄今已有五次，接下來應該也不會停止，藉此測試北京是否採取任何行動，「美國不太可能被中國的武斷說法嚇退。」

拜習最快七月通電話

另一方面，拜登十八日證實即將與中國國家主席習近平談話，也在衡量是否撤銷前總統川普對中加徵的關稅，但並未透露細節。香港「南華早報」十九日引述知情人士指出，拜習最快可能在七月通電話，但面對面會談應會在年底的中共二十大結束後才舉行。

拜習上一次通電話是在三月十八日，當時拜登警告習近平勿援助俄羅斯，習則警告拜登勿錯誤地處理「台灣問題」。據了解，兩人下一次除了談論台灣、烏克蘭，也會談及北韓等其他議題，均為國安顧問蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪近日在盧森堡會面的主要話題。

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