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    朱立倫說九二沒共識 馬英九說有

    前總統馬英九昨出席活動時表示，九二有共識當時是他督導，台灣、中國在一九九二年十月底達成兩岸都支持一個中國原則，但對於一個中國的涵意大家有所不同。（記者廖振輝攝）

    前總統馬英九昨出席活動時表示，九二有共識當時是他督導，台灣、中國在一九九二年十月底達成兩岸都支持一個中國原則，但對於一個中國的涵意大家有所不同。（記者廖振輝攝）

    2022/06/17 05:30

    〔記者蔡思培、施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美時表示「九二共識是沒有共識的共識」，但前總統馬英九顯然不同意。馬昨表示，九二有共識當時是他督導，台灣、中國在一九九二年十月底達成兩岸都支持一個中國原則，但對於一個中國的涵意大家有所不同，「表示有共識，共識是一定有的」。

    對於馬英九的說法，國民黨中央表示，「沒有回應」。

    台北市指南宮昨舉辦「指南宮慶祝孚佑帝君成道一一四二週年紀念三獻大典」，蔡英文總統、馬英九等人皆出席。對於朱立倫曾說九二共識是沒有共識的共識，馬受訪強調，台灣在一九九二年的十月底與中國達成兩岸都支持、堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意大家有所不同，台灣十一月去函海協會詢問能否用口頭聲明方式各自表達，海協會回覆充分尊重與接受。馬認為，「表示有共識，共識是一定有的」。

    對於朱強調國民黨是親美反共，馬英九也說，對美國可以親，對於中國主張和睦，不要刻意的去反，主要要看什麼議題，才能符合台灣的需要。

    媒體接著追問，民進黨台北市議員許淑華認為台灣石斑魚被禁是因為ECFA，是馬英九與中國設下陷阱；原已轉身準備離開的馬英九，聞言回頭說「他們上次怎麼不把ECFA廢掉，而且搞了六年，許淑華應該去問蔡英文，如果馬英九搞了這麼壞的事情不廢掉，蔡英文應該做呀！那蔡英文在幹嘛？」

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