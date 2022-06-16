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    無懼中方嗆「不許介入台灣問題」岸田：會持續強調台海安全重要

    日本首相岸田文雄在十五日的記者會上再度重申，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，未來仍將持續直接向中國表達這項立場。（路透）

    日本首相岸田文雄在十五日的記者會上再度重申，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，未來仍將持續直接向中國表達這項立場。（路透）

    2022/06/16 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕針對中國反覆嗆聲不允許他國介入台灣問題，日本首相岸田文雄在十五日的記者會上再度重申，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，未來仍將持續直接向中國表達這項立場。他還強調，這是日本和各國的共同立場，明確地傳達這項立場也非常重要。

    配合日本國會閉幕，岸田在十五日傍晚召開記者會說明本屆國會的成果，記者會上再度有日本媒體提出台灣相關問題。

    台海和平攸關國際繁榮

    中國國防部長魏鳳和在日前新加坡「香格里拉對話」相關演說中警告，「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國會不惜代價」。日媒向岸田提問，一般認為「台灣有事」對日本也將造成難以估計的影響，對於中國警告不允許他國介入台灣問題，岸田的看法如何？如何應對中國的這項表態？

    岸田表示，日本對台灣的基本立場並未改變，基於一九七二年日中聯合聲明，與台灣維持非政府間實務關係的同時，台灣海峽的和平穩定極為重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要件，期待台灣問題以和平方式解決，是日本一貫的基本立場。

    日本和各國共同的立場

    岸田也進一步強調，日本還會持續向中國直接表達台海和平穩定的重要性，這也是各國共同的立場，未來也將繼續與盟國及志同道合的國家密切合作，持續關注台海兩岸議題。

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