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    美國務院重申 台海是公海// 美艦續穿越台灣海峽

    美國國務院發言人普萊斯14日重申台海是公海，按照國際法有航行、飛越自由，美國會繼續穿越這條國際水道。（法新社檔案照）

    美國國務院發言人普萊斯14日重申台海是公海，按照國際法有航行、飛越自由，美國會繼續穿越這條國際水道。（法新社檔案照）

    2022/06/16 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院十四日駁斥中國聲稱「台灣海峽非國際水域」的說法，力挺台灣的立場，重申台海是公海，按照國際法有航行、飛越自由，美國會繼續穿越這條國際水道。

    力挺台灣 駁斥中國非國際水域說

    美國國務院發言人普萊斯十四日以電子郵件回覆「路透」詢問，表示「台灣海峽是國際水道，意味著台海是受國際法保障、享有公海自由的水域，包括航行、飛越自由」。他說，「台灣海峽和平與穩定，符合全世界的長久利益，我們認為這對更廣泛的印度─太平洋區域安全與繁榮至為重要」。

    普萊斯也重申美國關切中國「對台灣咄咄逼人的言論和脅迫行動」，強調美國「會繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動，包括穿越台灣海峽」。

    美國和其主要盟國認為，台灣海峽大部分構成國際水域，美軍經常派遣艦艇通過台海，還有來自英國和加拿大等國的艦艇，數度通過台海行使航行自由（freedom of navigation），中國對此強烈不滿。中國外交部十三日公開表示，「台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權」。台灣外交部則嚴正駁斥此一「謬論」，強調台海是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則。

    華府專家主張美艦、高層官員訪台

    華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）指出，中國聲稱台海非國際水域，意味北京當局與軍方正增加對台灣的長期脅迫行動，並計畫在未來進行更多挑釁。

    易思安主張美國應該挺身而出，推動美軍艦艇訪台、美方高層官員公開訪台、美台雙邊防務演習等，表達對台灣的支持。

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