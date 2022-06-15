為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    八百壯士立院外毆警案無罪 法界看法：吳斯懷應列共犯 而非煽惑犯

    「八百壯士」四年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷獲判無罪。（資料照）

    「八百壯士」四年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷獲判無罪。（資料照）

    2022/06/15 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕「八百壯士」毆警案判決出爐，八名對員警施暴的民眾被依妨害公務罪判拘役，在指揮車上擴音指揮的吳斯懷等二人獲判無罪。律師周武榮認為判決理由矛盾，檢方一定要上訴；律師翁偉倫認為，檢方起訴疑用錯法條，應將吳、王列為妨害公務罪的共犯，而非對象較不特定的煽惑犯罪。

    施暴有罪教唆無罪 判決理由矛盾

    周武榮表示，教唆、煽惑犯罪並未以指示明確步驟、做法為要件，本案法官既已認定對員警施暴的八名被告有罪，但教唆群眾前進、阻擋員警、甚至「把警察抓出來打」的指揮者，卻是無罪脫勾，把集體的妨害公務行為，切割只論以個人的施暴犯行，判決理由矛盾，很不妥當。

    周武榮說，北院認為吳斯懷二人沒有明確煽動蠱惑公眾做違法的事，也未表明要求民眾去拉扯、毆打員警，將其指揮言論列為「情緒激憤發言」，不認定有罪，難免使外界懷疑法院在迴護指揮者。

    律師翁偉倫表示，群眾對員警施暴的時間、空間緊密相關，指揮者在指揮車上擴音說話時，施暴者就在現場聽取指揮，雙方共同實施犯罪，有犯意聯絡和行為分擔，應論以妨害公務的共犯；而煽惑罪則是適用於受眾不特定的情況，屬教唆犯、幫助犯的性質，此罪列於妨害秩序罪章，刑度也比妨害公務罪輕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    八百壯士立院外毆警案 吳斯懷無罪
    2022/06/15 05:30

    八百壯士立院外毆警案 吳斯懷無罪

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播