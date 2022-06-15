八百壯士立院外毆警案無罪 法界看法：吳斯懷應列共犯 而非煽惑犯

「八百壯士」四年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷獲判無罪。（資料照）

2022/06/15 05:30

〔記者張文川／台北報導〕「八百壯士」毆警案判決出爐，八名對員警施暴的民眾被依妨害公務罪判拘役，在指揮車上擴音指揮的吳斯懷等二人獲判無罪。律師周武榮認為判決理由矛盾，檢方一定要上訴；律師翁偉倫認為，檢方起訴疑用錯法條，應將吳、王列為妨害公務罪的共犯，而非對象較不特定的煽惑犯罪。

施暴有罪教唆無罪 判決理由矛盾

周武榮表示，教唆、煽惑犯罪並未以指示明確步驟、做法為要件，本案法官既已認定對員警施暴的八名被告有罪，但教唆群眾前進、阻擋員警、甚至「把警察抓出來打」的指揮者，卻是無罪脫勾，把集體的妨害公務行為，切割只論以個人的施暴犯行，判決理由矛盾，很不妥當。

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周武榮說，北院認為吳斯懷二人沒有明確煽動蠱惑公眾做違法的事，也未表明要求民眾去拉扯、毆打員警，將其指揮言論列為「情緒激憤發言」，不認定有罪，難免使外界懷疑法院在迴護指揮者。

律師翁偉倫表示，群眾對員警施暴的時間、空間緊密相關，指揮者在指揮車上擴音說話時，施暴者就在現場聽取指揮，雙方共同實施犯罪，有犯意聯絡和行為分擔，應論以妨害公務的共犯；而煽惑罪則是適用於受眾不特定的情況，屬教唆犯、幫助犯的性質，此罪列於妨害秩序罪章，刑度也比妨害公務罪輕。

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