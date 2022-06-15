八百壯士立院外毆警案 吳斯懷無罪

「八百壯士」四年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷（左）獲判無罪。（資料照）

2022/06/15 05:30

〔記者張文川／台北報導〕反年改團體「八百壯士」四年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷（現為國民黨不分區立委），被台北地檢署指控在指揮車上指揮群眾「拉繩子、阻擋警方突破」、「四分衛努力攻堅」，藍天行動聯盟成員王寶芸則高呼「把警察一個一個抓出來、以暴制暴」，涉煽惑群眾毆傷警察、打傷記者，台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務、傷害等罪嫌起訴吳、王等十三人；台北地院昨判吳斯懷、王寶芸無罪。可上訴。

8名動手者 各判拘役50日

八名動手毆警者，因有具體蒐證影片為證，被依對執行職務之公務員施暴罪，各判拘役五十日、得易科罰金五萬元，其中僅一人認罪獲緩刑。一平面記者被拉倒跌傷，拉人的李男被控強制罪，但北院認為難以認定有犯意，判無罪；兩人打傷攝影記者，審理時達成和解獲撤告，判公訴不受理。

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二○一八年四月廿五日，立法院召開軍改公聽會，吳斯懷等人在立院前集會陳情抗議，警方部署拒馬防範。北檢調查，當時場面混亂，吳斯懷與王寶芸仍指揮、慫恿現場群眾破壞拒馬、立院大門或翻越圍牆柵欄，衝撞、阻擋員警，以便進入立法院。

北院認吳沒有煽惑犯意

北院合議庭認定，吳雖有指揮群眾如何前進、阻擋警方，但未明確煽動蠱惑民眾違法或命令，也未要求民眾破壞拒馬、大門或攻擊員警，還要求大家「不要動、不要傷害警察」；且在吳說「拉繩子、前進立法院」之前，群眾就已拉繩破壞立院大門和拒馬，並非受吳煽惑才行動；吳的言論是在表達反年改訴求，沒有煽惑犯意，應受言論自由保障，判吳無罪。

至於鼓動群眾「把警察一個一個抓出來打、以暴制暴」的王寶芸，合議庭認定王女並未要求以何種手段抓住、毆打員警，未見明確煽惑，其用意在表達對警察隔開群眾的不滿。

八名對員警施暴的民眾，皆被警方錄下蒐證畫面，合議庭認為暴力手段沒有阻卻違法理由，各判拘役五十日。

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