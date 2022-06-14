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    拚石斑外銷市場 農委會祭獎勵

    中國宣布禁台灣石斑魚輸入，農委會本週會邀集石斑魚業者討論外銷獎勵事宜。（資料照）

    中國宣布禁台灣石斑魚輸入，農委會本週會邀集石斑魚業者討論外銷獎勵事宜。（資料照）

    2022/06/14 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中國宣布自昨起暫停台灣石斑魚輸入，農委會祭出三大措施保護我國漁民，其中之一為擴大外銷到其他市場，農委會國際處表示，這週會邀集石斑魚業者討論外銷獎勵事宜，希望加大其他市場出口量。

    繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國第三度對台灣農產品祭出禁令，台灣石斑魚去年外銷中國總量占總體石斑外銷量的九十一％，並因應中國當地市場需求，全部都是活魚，外銷到日本是冰鮮石斑，可作為生魚片使用，外銷到美國則是冷凍後經三去（去頭尾、鱗片、內臟）條魚或魚排、魚片，美國外銷量從二○一六年的廿六噸，逐步成長到去年的卅五噸。

    農委會國際處處長林家榮表示，外銷到美國的石斑魚要加工冷凍處理，成本較高，但單價也較高，外銷業者評估歐美當地深具台灣石斑魚外銷發展潛力。他說，本週會與石斑魚業者開會，討論相關外銷獎勵的機制。

    農委會主委陳吉仲表示，一如中國去年暫停台灣鳳梨輸入，農委會努力開拓其他市場，鳳梨去年三到六月時，外銷中國以外市場成長超過五倍，截至今年六月十二日，台灣鳳梨已外銷超過兩萬公噸，且鳳梨產地價格維持在每公斤廿四．四元，相信這次石斑魚在農民與業者合作下，也會化危機為轉機。

    中國禁石斑魚的消息曝光後，這兩天走訪菜市場，市場魚販表示，石斑魚銷售特別好，猜測可能是不滿中國禁令，國人選購台灣石斑挺漁民。

    國人相挺

    市場石斑魚銷售佳

    台灣近年也進口不少中國的水產品，連石斑魚也有少量自中國進口，去年就進口十二噸的中國石斑，其中大部分以海撈為主，另外台灣每年也從中國進口超過五千噸的黃魚，台灣市場上看到的黃魚幾乎都是中國進口。

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