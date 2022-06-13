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    鳳梨拜了中國 成功開拓其他市場 陳吉仲：芒果 文旦柚也準備好了

    行政院長蘇貞昌昨到屏縣龍潭果菜生產合作社，視察鳳梨冷鏈示範集貨包裝場。（記者羅欣貞攝）

    行政院長蘇貞昌昨到屏縣龍潭果菜生產合作社，視察鳳梨冷鏈示範集貨包裝場。（記者羅欣貞攝）

    2022/06/13 05:30

    〔記者邱芷柔、羅欣貞／綜合報導〕去年起中國接連暫停台灣鳳梨、釋迦和蓮霧輸入，農委會積極調節、拓展內外銷因應，成功將鳳梨轉單至日本，並增加國產水果對香港、新加坡、加拿大及馬來西亞等原有市場的出口量。對於芒果、文旦柚等同樣是外銷高度倚賴中國市場的品項，農委會主委陳吉仲昨天說：「已經準備好了！」

    陳吉仲舉例，日本、韓國都相當喜歡台灣芒果，但因檢疫需求，必須先經過「蒸熱」處理，以殺死蟲卵，風味因此受到影響，近年政府補助國內業者研發低溫技術並引進歐洲設備，以零下八十度低溫解決外銷檢疫問題，今年就能外銷，讓海外消費者吃到原汁原味的台灣芒果。

    陳吉仲強調，台灣早有意識要漸漸減少對單一市場的依賴，除了從後端介入，也從源頭帶動農友、漁民申請符合國際標準的認證。過去台灣農產品外銷以中國占八成居冠，但今年第一季農產品五大外銷國家已轉由美國居首，其次依序為日本、中國、香港及越南，強化國際消費信心，就不怕中國一再違反國際原則。

    屏縣鳳梨種植面積約二三二五公頃，為全台第一大產區，去年中國對台鳳梨下禁令，帶來衝擊，卻也帶來轉型契機。行政院長蘇貞昌昨在屏東縣長潘孟安等人陪同下，到屏縣龍潭果菜生產合作社，視察鳳梨冷鏈示範集貨包裝場，為農民打氣。

    鳳梨今年已外銷二萬公噸

    農糧署副署長姚志旺簡報表示，中國去年三月一日暫停台灣鳳梨輸中，農委會即啟動外銷、內銷、加工等三支箭，並導入冷鏈系統，全程品管及拓展中國以外市場。今年外銷目標三萬公噸，至六月十一日已出口二萬○三○一公噸，日本佔九成，另有香港、新加坡、韓國等；鳳梨產地平均價格持續上揚，銷中國的二○二○年每公斤廿．四元，不銷中後的二○二一年廿二．一元、今年一月至五月廿四．四元，和去年同期廿二．三元比較，每公斤增加二．一元。

    行政院長蘇貞昌表示，冷鏈系統也要運用到石斑魚上，以截切等不同包裝，開拓其他國家的外銷市場；就像「我們的鳳梨成功了」、「越打壓越勇啊！」

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