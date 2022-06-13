卡台灣石斑魚 蘇揆斥中蠻橫

蘇貞昌視察銷售美國的佳德綠能漁場。（記者陳彥廷攝）

2022/06/13 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷、呂伊萱、邱芷柔／綜合報導〕中國十日晚間突襲宣布，自今日起暫停台灣石斑魚輸入中國。行政院長蘇貞昌昨到屏縣產區視察石斑魚養殖，他強調台灣優良農產品在世界出名，中國卻沒道理地打擊、打壓，不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。

農委會則祭出三措施因應。農委會主委陳吉仲表示，農委會早已準備一．四億元經費做產銷調節，並強化對國內外市場拓銷；政府也針對農漁畜冷鏈技術進行全面改革，水產品在屏東鹽埔及高雄興達港打造冷鏈中心，避免對單一市場過度依賴。

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蘇貞昌昨天到運銷美國高端市場的佳德綠能漁場視察。他說，中國指台灣石斑魚使用什麼藥劑，但檢驗完全沒有，把相關的科學證據給中國，卻已讀不回，不遵守國際規範。

蘇貞昌說，政府將做好各種對應措施，幫漁民拓展國內外市場，並陸續建置各種冷鏈設備，讓農漁產品都能夠調節產期及產量。蘇揆表示，過去外銷過度倚賴中國，結果遭受中國的政治勒索，希望國人團結一致，以後雞蛋不能再放在同一個籃子裡，要努力開拓國際市場。

外交部長吳釗燮昨也透過外交部推特表示，「購買商品、竊取技術、再將貿易武器化」是共產黨一貫的做法，和中國做生意「只是在為他們增添軍火」。

農委會昨推估，石斑魚被暫停出口中國後，受影響數量為三千六百公噸，農委會提出調節產銷期、強化海外市場拓銷各一千噸，以及一千六百噸轉內銷因應。

陳吉仲表示，早在中國片面宣布禁止台灣石斑魚輸入前，農委會就編列一．四億元經費，協助漁民做產銷調節，從飼料補助、低利貸款輔導陸上養殖業者轉往海上放養，同時強化內、外拓銷。此外，屏東東港鹽埔漁港、高雄興達港今年著手興建冷鏈中心，即是以石斑、午仔魚等對中國市場高度依賴的魚種為目標，依產品產地及內外銷市場需求即時保鮮、包裝，預計明年底就能完工。

蘇貞昌昨也在屏東縣長潘孟安陪同下視察東港鹽埔漁港建設進度，同意補助六億元興建五房抽水站，解決當地水患問題。

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