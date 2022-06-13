希拉蕊示警 中國才是長期威脅

前美國國務卿希拉蕊。（法新社）

2022/06/13 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對當前的國際衝突，前美國國務卿、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓警告，俄羅斯只是短、中期的威脅，中國才是長期威脅。她也稱讚美國總統拜登五月間承諾美方將軍事介入保衛台灣，傳達一個「很聰明的訊息」，表明美國在經濟與軍事上均支持台灣。

讚拜登軍事保台說 傳達「很聰明的訊息」

希拉蕊十一日接受法國廣播電台旗下「法國文化電台」專訪，談論烏俄戰爭、台海危機及美國角色。希拉蕊在專訪中指出，中國有長遠計畫，俄國則訴諸從沙俄到蘇聯的帝國歷史，鼓動仇恨情緒，俄國總統普廷自比為沙皇彼得大帝；中國國家主席習近平欲復興國族主義，在南海及非洲刻意擴張海外軍事基地及戰略要塞，凸顯中國不僅是經濟威脅，更是軍事威脅。

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希拉蕊也指出，台海情勢很複雜。她曾估計習近平將在一到兩年內攻打台灣，可能就在二○二一年一月就任的拜登第一個四年總統任期內，但烏俄戰爭爆發後，「使中國叫停，重新考慮許多層面」，例如俄國能源等重要產業因此遭到制裁。中國經濟更仰賴可以要求本國政府對其實施更嚴厲制裁的全球消費者，使北京考慮烏俄戰爭的前車之鑑。

烏俄戰爭 讓中國攻台叫停

希拉蕊認為，拜登強調美國將軍事介入保台的發言，「不管是否有意」，均旨在使中國警惕，考量到武漢肺炎疫情造成中國出現經濟問題，以及「清零」（零確診）政策下的封城措施引發社會不滿，短期內中共對武力犯台應會三思。

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