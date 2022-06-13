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    中國防長嗆不惜一戰 陸委會：以武逼統將自食惡果

    陸委會表示，對於中共防長在香格里拉對話會威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，本會表達嚴正抗議與不滿。（資料照）

    陸委會表示，對於中共防長在香格里拉對話會威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，本會表達嚴正抗議與不滿。（資料照）

    2022/06/13 05:30

    〔記者陳鈺馥、編譯茅毅／綜合報導〕中國國防部長魏鳳和昨在亞洲安全會議「香格里拉對話」演講嗆言，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜代價打到底，這是中國不二的選擇」。陸委會痛批，公然在國際場域對台文攻武嚇，完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑，其企圖「以武逼統」並阻礙國際對台支持，終將自食惡果。

    魏鳳和聲稱，中國發展核武是基於「保衛國家和平」，「發展核武是為了消滅核武」，不會「率先使用」。

    在台灣問題上，魏鳳和宣稱，這是「中國內政」，「和平統一是中國人民最大願望」。中國非常不願意發生「內戰」，但若有人把台灣分裂出去，一定會不惜一戰打到底，這是中國不二的選擇。

    對此，陸委會表示，對於中共防長在「香格里拉對話」演講中，威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，公然在國際場域對台文攻武嚇，陸委會表達嚴正抗議與不滿，這完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑，更證明了北京當局是製造區域嚴重不安的根源。

    陸委會強調，台灣從不是中華人民共和國的一部分。中共始終漠視國際及台灣對其強勢行徑與錯誤主張的反對，企圖「以武逼統」並阻礙國際對台支持，終將自食惡果。台灣人民有堅強的防衛意志與決心，將持續與國際社會協同合作，共同遏制侵略者的野心和妄想。

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