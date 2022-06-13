嚇阻共軍 國軍籌獲多項遠程武器

國軍重要嚇阻武器

2022/06/13 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院長游錫堃昨於視訊演說時提及，我國「雲峰飛彈」已經「可以打到北京」，中國要侵台前須先三思，軍方人士對此不願置喙。事實上，為因應中共軍事威脅，國軍近年藉由特別預算採購「雄昇飛彈」等反制武器，亦透過對美軍購籌獲「海馬斯」多管火箭系統等遠程武器，盼完備嚇阻戰力。

政軍人士昨強調，無論我方反制能力為何，國軍不會對中共發動「第一擊」，且「海牙公約」、「日內瓦公約」所規範的戰爭法，都明定不得對民生設施、人民、作戰傷員等發動攻擊，我方皆會遵照進行。

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國軍今年至二○二六年執行「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，其中有四百一十五億餘元用於「反制」軍備，量產可破壞敵機場的空射萬劍飛彈、打擊敵雷達的劍翔無人機，以及外傳射程可達一千公里、可打擊敵關鍵目標的雄昇飛彈，這三案將於二○二五年結案。至於外傳為地對地巡弋飛彈的「雲峰飛彈」，則始終未見於國軍公開報告與預算資料之中。

另，我國編列一百五十億餘元預算，向美國採購可掛載「MGM-140」陸軍戰術飛彈的「海馬斯」多管火箭系統，並編列八百六十六億餘元預算籌獲陸射魚叉飛彈，預計將分別於二○二四年、二○三○年交付完畢；另外，空軍自今年至二○二七年編列四百七十億餘元預算，採購遠程供F-16戰機掛載的AGM-88反輻射飛彈、AGM-154滑翔炸彈、AGM-84H增程空對地飛彈。上述美系軍備射程約介於一百卅公里至三百公里之間。

國民黨立委江啟臣去年於立法院質詢時關切，國軍是否已完成「雲峰飛彈」研發工作，並詢問射程是否如外界傳聞？國防部長邱國正當時僅表示，研發與否「還在努力」。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，我國為採取戰略守勢的民主國家，不會主動對中共發動攻擊，使用反制武器進行非核「傳統嚇阻」，目標必須是機場、雷達、部隊集結地等軍事設施或場域，而非一般城市與民生設施，涉及我國反制能力運用的公開發言，都務必明確且審慎。

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