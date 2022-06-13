游錫堃：雲峰飛彈可打到北京 中國要三思

立法院長游錫堃昨日視訊演講談及，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。（取自台灣海外網直播）

2022/06/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長游錫堃昨日於台灣海外網視訊演講強調，「自助人助」是烏俄戰爭對台最重要的啟示，台灣人要像烏克蘭一樣，將來犯敵軍打出去。據他所知，「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。

射程達兩千公里

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）二○一八年三月曾發布報告推測，國軍不僅擁有射程約六百公里的「雄二Ｅ」飛彈，亦有射程達兩千公里的「雲峰」巡弋飛彈，但我方未證實相關訊息。游錫堃的說法，形同間接證實我方擁有射程達兩千公里的雲峰巡弋飛彈。

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游錫堃強調，中國經濟改善後已變成霸權，不放棄侵略台灣，全球民主國家應幫助台灣防衛，同時也要「戰略清晰」，讓中國知道戰爭會付出很大代價，一旦開戰就是與美國、日本、澳洲等國為敵，要讓中國打消侵略台灣的念頭，台灣也要做好準備，不能只靠其他國家。

游表示，台灣的防衛優勢有海峽天險，中共要打台灣須渡過台海，與俄國打烏克蘭不同。以前他當行政院長時，台灣是要決戰境外，現在若無法決戰境外，當共軍要渡過台灣海峽時，先用反艦飛彈、雄三飛彈將之擊沉；要登陸時就決戰灘頭；如果真的被登陸成功，台灣每個人要像烏克蘭一樣有必死決心，將來犯敵軍打出去。

游錫堃強調，他當行政院長時，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但他不能說，現在雲峰飛彈已經量產。當然台灣沒有要侵略中國，不像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是北京要打台灣前，要先想想台灣已具有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，中國要侵台前須三思。

我須展現防衛意志

不過，游錫堃指出，台灣防衛意志常被質疑，目前募兵制兵源不足，役期太短才四個月，反觀新加坡役期廿四個月，韓國是十八個月到廿三個月，芬蘭十二個月以內，外媒《華爾街日報》曾質疑台灣當兵四個月都在除草、掃地、搬輪胎，應檢討募兵制，外國更質疑後備軍人訓練不足。

他提及，若台灣本身沒有防衛意志，有再好武器軍備和海峽天險也無用，這次烏俄戰爭最重要啟示是「自助人助」，這是對台灣很好的啟示。

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