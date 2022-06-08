中共藉疫亂台 祭3招認知戰

中共內容農場利用名人政要對我散播爭訊分工模式。（記者陳鈺馥翻攝）

2022/06/08 05:30

形塑民主共存防疫差 轉移中國民眾對中共防疫政策不滿

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共「內容農場」手法升級，協同臉書粉專藉疫亂台！官方情資顯示，中共欲藉「內容農場」協同在台協力者，升級對台認知作戰力度，形塑「民主共存防疫更差」假象，進而轉移中國民眾對中共防疫政策的不滿。

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內容農場手法更煽動

據分析，目前中共協同臉書粉專，藉疫擾亂台灣政府決策，其運用手法可歸類成三種：一、「寄生」於名人政要發文，掩飾不實「農場」謠言。二、 運用「孩童死亡率」營造恐慌，裂解民眾對政府信任。三、以疫情「綁架」政府決策，直接介入年底選勢。

情資顯示，中共藉內容農場對台灣持續認知作戰，近期更提升力度，利用我國言論自由，趁名人政要對政府建言之機產製爭議訊息，並運用粉專「協同性炒作」，以包裝中共擾亂我民心的意圖。

例如「每日好文二．○」、「美好日子」等內容農場，援引藝人郭彥均貼文評論時事之機，藉機同時散播「很多孩子走了」謠言。然而，該類型「內容農場」謠言因涉及名人，政府在澄清時多會遭到輿論「言論審查」質疑，進一步造成國內對立衝突，達致中共對我散播爭訊主要目的。

有關人士指出，中共內容農場近來利用孩童因疫死亡意外，與協作粉專於臉書、PTT、Dcard社群媒體大量傳散，如粉專「韓黑父母不崩潰」每日更新我國兒童染疫死亡率，企圖以「政府不重視孩童性命」論調，煽動育有子女之父母恐慌，以裂解民眾對政府防疫施政的信任。

另外，中共內容農場及協作粉專，近期也頻繁利用我國疫情傳播之際，以「政府不顧疫情，只顧…」為傳散主題，針對「國務機要費除罪化」、「開放邊境」等議題，意圖以「防疫」癱瘓政府施政規劃，並激化台灣民意對政府防疫的不滿。

據掌握，例如臉書粉專「觸極者」、「打假正藍宮」等平台近期皆以「防疫失控」為由，意圖延宕政府施政規劃。推測上揭中共炒作台灣疫情類況，將是操作認知作戰重點，以影響年底選舉選勢。

對此，南台科大虛假訊息研究中心共同主持人羅承宗受訪表示，幾十個臉書粉專在幾秒內大量釋出相同內容，顯然是「協同行為」，正常而言不可能一字不差。這次被察覺後，以後應會再進化成「幾分之差」或「調整內容」，這就和病毒進化一樣。

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