國民黨主席朱立倫在美國召開記者會。（取自國民黨臉書）

2022/06/04 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席朱立倫正在美國訪問，他為什麼非要跑一趟美國不可？主要動機很簡單，當然是想要選總統；其他所謂「讓華府聽得到國民黨的聲音」云云，頂多僅是手段，並不是最終目的。

政治人物的行為，之所以不難探究原委，在於追逐權力的本質，因此只要按照權力邏輯推導，肯定八九不離十，這是政客的特性所在。因此，若說二○二二年六月，十一月地方選舉大約前半年，朱立倫已經開始了他個人的再次參選征程，此一判斷絕對禁得起驗證。

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選在這個時刻及早上路，很容易讓人想到朱立倫是要對「各方」明示訊號，除了對美國政府表態之外，在國民黨內，應該就是向其潛在最大的競爭對手、新北市長侯友宜，展示朱某人才有涉外的格局與能力。甚至可以說，去年九月，朱立倫競選回鍋黨主席，希望藉由掌握黨機器，以控制提名規則，是其試圖捲土重來的第一步；現在跑到美國去鋪陳面試的機會，則是第二步。

二○一六年，朱立倫以三百多萬票的懸殊差距，大敗於蔡英文。二○二○年，朱立倫遠落在韓國瑜、郭台銘之後，連黨內初選的門檻都跨不過。針對後年，他仍然想「無役不與」；支撐這股勇氣的，無非是總統「大」夢，大到可以不顧「一鼓作氣，再而衰，三而竭」的交戰規律。套用行政院長蘇貞昌「不會癢」（不用再搔）的比喻，朱立倫顯然還停留在「自動癢」（不等人搔）的層次。

政客懷抱著超過七年以上之癢，希望有朝一日能夠如願成為總統，選民除了只能尊重，必得要注視這些從政者到底有沒有自我進化的能力。以朱主席這次赴美為例，大家不妨觀察：國民黨是不是繼續頂著舊腦袋，把外交當作內政的延長，以為去向老美告民進黨的「洋狀」，可以故技奏效，修復互信？國民黨是否以為超越美國在台協會的屏障，親自到華府去當面解釋，拜登政府就會接受：反美國萊豬，不等於反美豬，動員反萊豬公投，不等於公然反美國利益的套路？國民黨是否依舊遊說華府認同「一中」框架：台灣必須堅持「九二共識」，才是維護兩岸和平的基石，美國不必被捲入台海爭端？朱立倫是否結束美國之行後，未來也將積極準備前往中國訪問，以左右逢源，等距交往，建立「平衡」？

如果以上蠢事，朱主席一件都不會幹，那麼在美期間，台灣民眾應會推敲：國民黨是要關起門來認錯道歉嗎？或是要如何向華府承諾與保證今後朱立倫的國民黨值得支持？如果全部沒有，按照美國過去的習慣，很快就會讓「莊孝維」的國民黨付出巨大代價。反之，如果有，一件就好，「戰鬥藍」會放過朱立倫？中國政府不就此罪證確鑿：勾結國際反華勢力嗎？

朱立倫的夢，其實也是當代國民黨的夢，之所以一定會做得如此輾轉反側，是因為世界的新秩序已經在蛻變重組了，這是台灣的新局，國民黨人如果不跟上，只會被留在翻過去的舊篇章之中。

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