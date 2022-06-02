美方納法 我方成立協調窗口 ／台美國民兵 邁入實兵交流

製表：記者涂鉅旻

2022/06/02 05:30

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲五月卅日率團訪台，盼強化雙方後備動員合作根基。事實上，美國已將支持美國國民兵與台灣合作的相關內容納入「國防授權法」之中，國軍亦已初步成立與美國國民兵常態交流協調對口，作為雙方來往關鍵管道，相關工作預計於今、明兩年逐漸落實。

預計今年起逐步落實

達克沃絲訪團昨結束為期三天的台灣行，搭機前往南韓。她在台灣時公開表示，有鑑於烏俄戰爭情勢，她須傳達更明確的訊息，就是美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰；美台關係不是老大哥與小老弟，而是對等的朋友關係。

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達克沃絲去年曾提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與我國國軍建立夥伴計畫；蔡總統接見訪團時也直言，美國國防部正積極研議國民兵與台灣的合作交流。

據了解，達克沃絲拜會行政院長蘇貞昌時提及，她帶著美國國民兵「州夥伴計畫」主任隨行，盼促成台美雙方合作機制，這名主任即是美國國民兵局國際事務處主任文斯上校。

事實上，我國自二○一六年起頻繁受邀美國國民兵年會及相關考察，蔡英文總統二○一九年訪美時，亦曾參訪夏威夷州急難管理署，並且與當地國民兵司令羅根少將會晤。美國總統拜登去年底簽署今年度「國防授權法」，內容即包含美國加強國民兵與台灣合作的條文。

對於傳出美方欲將我國納入國民兵「州夥伴計畫」，且可能由與我國互動密切的夏威夷州主責，國軍亦已初步成立一個常態交流與協調窗口，相關計畫預計於今年、明年逐漸落實。

國防部昨表示，達克沃絲及文斯上校拜會行政院長時，闡述區域安全議題及深化友盟合作，國防部表示感謝，有關協助我國相關後備動員事務，以增進雙方合作關係，均表樂觀其成。

另外，中國解放軍東部戰區昨發布訊息稱，共軍東部戰區近日在台灣周邊海空域，組織「多軍兵種聯合戰備警巡」，是「針對美台勾連採取的必要行動」。我國防部表示，有關台海周邊共軍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握、適切應處。

民進黨立委王定宇昨批評，當我國重要國際友人來台時，「狂吠、狂叫」已成中國病徵，造成印太地區不安定，中國亦成為國際麻煩製造者。

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